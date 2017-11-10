Сразу несколько фестивалей пройдут в Карелии в ближайшее время

Праздники Севера любят не только местные жители. На них приезжают туристы из других стран, которые специально подгадывают свои визиты в республику к праздникам.



Сезон фестивалей в этом году открылся международной "Гонкой по земле Сампо", стартовавшей вчера первым забегом от стадиона "Коммунальник". Насыщенная культурно-развлекательная программа стала достоянием 150 спортсменов из Белоруссии, Финляндии, Швеции и России. Сегодня будет проведен розыгрыш призов среди зрителей, а главным призом станет мотобуксировщик "мотособака" компании "Помор". Организаторы ждут как минимум 20 тыс. зрителей и участников.



Также в Масленую неделю можно будет увидеть зимние Кижи. На остров организуют экскурсии, частью которых станут праздники, гадания, народные игрища. Здесь можно будет пить чай из русского самовара на растопке, кушать блины, кататься на финских санках, ездить на северных крестьянских снегоступах.



16-18 февраля пройдет единственный в мире этап Кубка мира по ралли-рейдам на снегу в Сортавальском районе. Российские и иностранные гонщики приедут в Карелию, чтобы показать свое мастерство на заснеженных трассах.



"Гиперборея" состоится в третью субботу февраля. Зрители увидят галерею снежных и ледовых скульптур на берегу Онежского озера. Это великолепие вызывает интерес 30 тыс. человек ежегодно. Создают снежные шедевры российские гости, местные "зодчие", представители других стран. В эти же дни проводится и единственный на Северо-Западе зимний карнавал, участников которого не пугают ни морозы, ни снежные вьюги.



26 февраля на берегу Белого моря традиционно ждут фанатов подледной рыбалки и вкусной наваристой ухи. Улов рыбаки могут увезти домой, или приготовить и съесть на месте.