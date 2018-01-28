Провожать зиму вологжане будут 17 и 18 февраля

Гуляния по поводу Масленицы в Вологде запланированы сразу на 5 площадках. Основные гулянья пройдут на Кремлевской площади в 12:00, после чего все, кто сюда придут, смогут сами выбрать, куда идти дальше.



Главные события пройдут на набережной и в Кремлевском саду, где откроются тематические зоны для молодежи, детей, семейного отдыха.



Заммэра Вологды по соцвопросам В. Цепа отметил, что масленица – большой семейный праздник, а проводы зимы на Руси – это прогулки целыми селами, уездами и городами. Вологда традиции также не изменяет. 18 февраля город выйдет гулять на площадках, открытых в микрорайонах и в центре. За один день вологжане смогут побывать на нескольких мероприятиях Масленицы.



На главной Масленице в центре состоится награждение победителей конкурса "Цветущий зимний город". Здесь выступят фольклорные коллективы, шоу-группа "Федорино горе" (Москва). Продолжатся гулянья под игру потешных балаганчиков и группы "Вологодская гармонь".



Масленицу для детей проведут в Кремлевском саду. Здесь ребята будут звать весну с учащимися школы народной культуры, посмотрят спектакль театра "Сонет", поучаствуют в "Масленичных заботах".



Сила и ловкость – это то, в чем могут себя проявить молодые люди на Молодецко-удалецкой Масленице рядом со сценой Кремлевского сада. Силачи будут тягать 100-метровый канат, забираться на призовой столб, участвовать в боях на мечах или топорах.



На аллея Кремлевского сада пройдет игровая-потешная масленица с квестами по арт-объектам.



Попрощаться с Масленицей жители города соберутся на набережной реки у фонтана, где пройдет Музыкальная Масленица. Здесь можно будет увить сказку "Ты прощай, наша Масленица!!!", концерт оркестра народных инструментов "Перезвоны", шествие скоморохов. Чучело Масленицы сгорит в огне костра тоже здесь.