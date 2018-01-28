В Вологодском кремле храниться 300 роговых предметов

Вологодская область >> Культура >> 28.01.2018

В Москве на научной конференции по случаю 80-летия отдела народного искусства Русского музея, в ближайшие дни прочтут доклад о предметах самой интересной коллекций фонда музея-заповедника Вологды "Устьянский рог". Ученое сообщество России узнает о коллекции от заведующей художественным отделом А. Глебовой.

В настоящее время в Вологодском кремле находится свыше 300 единиц роговых предметов, и это не считая мелочи в виде пуговиц, сделанных из рогов. В Вологодской области роговой промысел развивался с середины 19 века, но спустя всего век утратил популярность. Это связано с тем, что изделия из рога требуют большой работы, опыта для производства, а кроме того, стоят слишком дорого. Люди стали предпочитать более дешевый предметы из пластика, а изделия из рогов стали чем-то вроде семейных реликвий, предающихся по наследству. Сейчас уже почти не встретить гребешков для волос, шкатулок, вазочек и мн. др.

Но изделия мастеров Кадниковского уезда свою ценность не утратили до сих пор. Их делают из коровьих рогов, что довольно трудоемко как для обработки, так и для изготовления вещей. Из рогов коровы до сих пор делают множество предметов для аптек, охоты, а в кабинетах роговые предметы считаются признаком состоятельности и благополучия. Если чиновнику хотят что-то подарить, то предмет из рога – лучший, ценный и эксклюзивный подарок.

Ангелина Глебова, которая прочет доклад на научной конференции, сделает это последний раз в качестве руководителя отдела, поскольку 1 февраля уходит на пенсию, хотя и продолжит работу в музее как консультант по вопросам экспонирования. Новая заведующая художественного отдела – Е. Лубенцова, которая известна в Вологде как автор детской книги-раскраски "Росписи Вологодского края".





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