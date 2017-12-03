В Череповце стартовали поэтические встречи

Поэтический календарь в Череповце открыли артисты Филармонического собрания, которые вчера представили премьеру проекта Е. Кузьминой. Такие поэтические встречи планируют организовывать каждый месяц в течение года. На них стихи современников и поэтов-классиков будут звучать в исполнении музыкантов, актеров и чтецов.



Рубцов считается настоящим январским поэтом. Он родился в январе, очень много писал о зиме, и читатели его стихов даже уверяют, что от них веет холодом и морозом. Многие его стихотворения звучат под музыкальное сопровождение автора Т. Дурновой.



Т. Дурнова не только автор музыки, но и худрук Филармонического собрания. По ее мнению, программа чтений отличается от других тем, что абсолютно нехронологична. Она пронизана образами, очень яркими и очень музыкальными.



Вместе с Рубцовым поэтические чтения открыл О. Мандельштам, который родился, как и вологодский поэт, в январе. Именно поэтому он попал в январскую программу.



Е. Кузьмина, главный режиссер и актриса Филармонического собрания, рассказала, что на февраль запланированы встречи с поэтами, родившимися в этом месяце – Е. Баратынским, Пастернаком. В марте череповчане смогу послушать стихи В. Полозковой.



Поэтический календарь разобьют на 12 месяцев. Организаторы выражают надежду, что на осуществление проекта хватит сил и у артистов, и у зрителей. Е. Кузьмина постаралась совместить в поэтическом календаре поэзию и природу. В старинном здании, где будут проводиться чтения, внимать поэзии будет комфортно и уютно.



Новый поэтический спектакль - собрание классики и современных поэтических традиций, на которые приглашаются как почитатели поэзии, так и те, кто с ней практически незнаком, поскольку предлагаемый формат должен быть интересен многим.