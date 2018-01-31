Строительство городка "Сказка" в Мурманской области может затянуться

Глава администрации Мурманска лично проверил ход работ в комплексе семейного отдыха Ленинского района. Здесь реконструкция "Сказки" началась в 2017 г, проведены подготовительные работы, в частности планировка территории. Ограждения из кирпичных стен демонтированы, так как представляли опасность, и сейчас на их месте возводят башни сказочного замка. Уже построена крепостная стена и одно помещение.



Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" А. Веллер отметил, что к концу 2018 г Мурманск получит детский комплекс. Большой объем работ выполнен, и это потребовало много времени. Городок создан в 1986 г, и за 30 лет все пришло в негодность и нуждается в обновлении.



В развлекательном городке будет 3 игровых пространства, рассчитанных на детей и подростков. Каждую зону выполнят в определенной тематике. Например, малышей порадуют героями известных сказок, в центре площади разместят "Летучий корабль". Закончить работы и открыть комплекс семейного отдыха собираются в октябре, хотя подрядчики обещают сделать это раньше.



Глава администрации Мурманска А. Сысоев отметил важность появления такой зоны, куда можно прийти с семьей. Также обновлению подвергнется Семеновское озеро, озеро Глубокое.



Единственное, что омрачает картину, - странная позиция местных чиновников из Минстроя, которые из-за юридической казуистики ставят вопрос о приостановке строительства "Сказки". Если сторонам оперативно не удастся разрешить ситуацию, придется вмешиваться вышестоящим органам. Как всегда, мешает делу бюрократия. Областные чиновники муниципальному учреждению "Парки и скверы" предъявили претензии, настаивая на том, что сооружения "Сказки" нужно относить к объекту капстроительства, а не к реконструкции и благоустройству, и документы должны быть другими.