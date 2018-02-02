Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске

9 - 11 февраля Мурманск окажется в центре творческой жизни Евро-Арктического региона. Здесь пройдет фестиваль-конкурс "Нам года – не беда". Его организатором выступит Стратегическое партнерство "Северо-Запад". НАО представит на конкурсе свои творческие коллективы и исполнителей из Нарьян-Мара и с. Тельвиска.



Фестиваль - культурное событие международного масштаба. На него приедут 50 коллективов, сольных исполнителей из Норвегии, Эстонии, Карелии, Ленинградской, Тюменской, Новгородской, Архангельской и Мурманской областей, НАО и Санкт-Петербурга.



Цель проекта - поддержать артистов старшего поколения, дав им возможность показать свои таланты, мастерство, доказать, что экономика и культура являются двигателями прогресса, помогают расширить межрегиональные связи.



От ненецкого Заполярья в фестивале-конкурсе примут участие коллектив художественного слова "Зеркало души" (В. Шевелева и Н. Кренц), вокальная группа "Встреча с песней" под руководством Г. Калий.



Фестиваль "Нам года – не беда" проводится с 2005 г. Отличительной особенностью праздника является конкурсная составляющая. Без состязательного элемента было не обойтись, поскольку уровень подготовки участников очень высок, а популярность фестиваля росла с каждым годом. В декабре прошлого года жюри рассмотрело 200 заявок и выбрало для финала 52 номера.



Фестиваль проводится по 4 номинациям – хореография, вокал, инструментальная музыка, художественное слово. В каждой присуждаются дипломы трех степеней и Гран-при.



Администрация НАО и Стратегическое партнерство "Северо-Запад" подписали соглашение о сотрудничестве в 2012 г. В прошлом году стороны подписали еще одно соглашение, которое расширяет рамки сотрудничества. Под ним поставили подписи врио губернатора НАО А. Цыбульский и исполнительный директор СП "Северо-Запад" А. Багряков.