Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске

Мурманская область >> Культура >> 02.02.2018

9 - 11 февраля Мурманск окажется в центре творческой жизни Евро-Арктического региона. Здесь пройдет фестиваль-конкурс "Нам года – не беда". Его организатором выступит Стратегическое партнерство "Северо-Запад". НАО представит на конкурсе свои творческие коллективы и исполнителей из Нарьян-Мара и с. Тельвиска.

Фестиваль - культурное событие международного масштаба. На него приедут 50 коллективов, сольных исполнителей из Норвегии, Эстонии, Карелии, Ленинградской, Тюменской, Новгородской, Архангельской и Мурманской областей, НАО и Санкт-Петербурга.

Цель проекта - поддержать артистов старшего поколения, дав им возможность показать свои таланты, мастерство, доказать, что экономика и культура являются двигателями прогресса, помогают расширить межрегиональные связи.

От ненецкого Заполярья в фестивале-конкурсе примут участие коллектив художественного слова "Зеркало души" (В. Шевелева и Н. Кренц), вокальная группа "Встреча с песней" под руководством Г. Калий.

Фестиваль "Нам года – не беда" проводится с 2005 г. Отличительной особенностью праздника является конкурсная составляющая.  Без состязательного элемента было не обойтись, поскольку уровень подготовки участников очень высок, а популярность фестиваля росла с каждым годом. В декабре прошлого года жюри рассмотрело 200 заявок и выбрало для финала 52 номера.

Фестиваль проводится по 4 номинациям – хореография, вокал, инструментальная музыка, художественное слово. В каждой присуждаются дипломы трех степеней и Гран-при.

Администрация НАО и Стратегическое партнерство "Северо-Запад" подписали соглашение о сотрудничестве в 2012 г. В прошлом году стороны подписали еще одно соглашение, которое расширяет рамки сотрудничества. Под ним поставили подписи врио губернатора НАО А. Цыбульский и исполнительный директор  СП "Северо-Запад" А. Багряков.





Рекомендуем по теме:

Мастера художественной ковки соберутся на фестивале "Железное поле"

VI Фестиваль духовых оркестров "Дирекцион-Норд" пройдет в Новодвинске

19 июня в Архангельске начнется Международный фестиваль уличных театров

В Мурманске пройдет международный фестиваль "Птица Баренц"

Фестиваль "Хумахуш", посвященный 85-летию В. Мальми, пройдет в Петрозаводске

В Северодвинске стартовал конкурс народной песни "Поморское быванье"


В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

Кемпинг для наблюдения за северным сиянием в 50 км от Мурманска забронирован до конца зимы

А. Хлынов, учредитель компании "Вологодский Иван-чай" основал бизнес на сорняке

"Сила традиций" запускается в Коми

374 жителя Вологодской области ВИЧ-инфецированы

Январские новости криптовалют: MoneyGram будут использовать Ripple

Нацпарк "Ладожские шхеры" откроют в Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета