Самый большой маятник Фуко за Полярным кругом вскоре запустят в Мурманске

Мурманская область >> Культура >> 07.02.2018

8 февраля в три часа дня в областной научной библиотеке в городе Мурманске впервые запустят самый большой маятник Фуко за Полярным кругом. Данная акция является совместным проектом «Фокуса» - Музея занимательных наук и Мурманской областной научной библиотеки.

Размеры маятника действительно внушительные – масса подвеса – 28 килограмм, а длина нити составляет 21 метр. Маятник Фуко – это экспериментальная демонстрация вращения нашей планеты вокруг своей оси за сутки.

В стране уже есть несколько мест помимо Мурманска, где можно увидеть этот математический маятник: в атриуме Фундаментальной библиотеки Московского госуниверситета, Сибирском федуниверситете, Московском планетарии, Вологодском и Санкт-Петербургском планетариях, федуниверситете в Казани. Но самый большой маятник, длина нити которого составляет целых 98 метров, находится в Исаакиевском соборе в культурной столице Санкт-Петербурге. Впервые его запустили в далеком 1931 году.

Запуск маятника в Мурманске проходит в рамках мероприятий ко Дню российской науки. После запуска собрание участников мероприятия будет продолжаться в зале электронных ресурсов библиотеки. Там они услышат о наиболее весомых изобретениях морового масштаба, которые создали наши соотечественники и примут участие в викторине для интеллектуалов «Знатокам умных машин».





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