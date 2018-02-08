Почти две сотни новодвинцев красочно представили город корабелов

В Новодвинске Архангельской области финишировал конкурс рисунков «Город мечты». В состязании участвовали ребята всех школ и изостудии «Акварель культурного центра. Чествовать победителей будут 10 февраля в ходе городского праздника.



Детский конкурс стал частью приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам главного специалиста горотдела организации образования М.Анфимовой, мэрия решила назвать творческое состязание понятно и просто – «Город мечты», а сами участники были поделены на две номинации по возрасту, сообщает портал News29.ru.



Самым маленьким предложили проявить фантазию о «Дворе мечты», а тем, кто постарше – предоставить свое видение формирования парковых зон и общественных площадок Новодвинска. В итоге организаторы, решившие привлечь к взрослой федеральной программе младшее поколение, получили свыше 180 ярких работ. Большинство оригинальных рисунков выполнены в разных техниках ребятами 7-10 лет.



Многие участники конкурса представляют собственные дворы оборудованными спортплощадками, детскими малыми формами, а нередко и бассейнами, рассказал член жюри И.Расторгуев, занимающий пост начальника отдела инфраструктурного развития.



Организаторы интересного творческого конкурса предполагают, что некоторые идеи малолетних горожан в итоге могут быть взяты на вооружение при благоустройстве территорий дворов в дальнейшем, которое проводится в рамках «Формирования комфортной городской среды».



Лучшие работы уже отобраны и победители определены. Однако их имена будут названы лишь в субботу, 10 февраля, в ходе зимнего праздника «Новодвинск, выходи гулять!». Победителей и призеров ждут интересные подарки. В ходе мероприятия, которое начнется на Комсомольской площади в 16 часов, планируется подвести итоги предварительного голосования общественных территорий.