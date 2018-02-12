При содействии ЛУКОЙЛ-Коми на Яреге открыт «Дом детского творчества»

Республика Коми >> Культура >> 12.02.2018

Обновленная пятнадцатая ярегская общеобразовательная школа стала тем местом, где под одной крышей собраны секции и творческие кружки самых различных направлений. Школьники могут учиться хореографии, изобразительному искусству и даже робототехнике в своем родном поселке, что очень удобно и доступно.

Деньги на реконструкцию спортзала и кровли одного из корпусов школы направили из ЛУКОЙЛ-Коми еще в 2014 году. За это время осуществлен капремонт помещений и всего здания, установлена противопожарная сигнализация и заменены инженерные коммуникации. Также была приобретена школьная мебель, спортинвентарь, мультимедийное оборудование. Общий объем финансирования – около 40 млн.

В день открытия дома творчества осматривали помещения и школьники с родителями, и педагоги, и почетные гости. Директриса школы В. Частикова уверена, что развивать детскую личность без подходящих условий невозможно, а обновленная школа теперь станет лучшим образовательным центром на всю округу. В частности в школе появился музей, изостудия, класс для детишек с ограниченными способностями, классы профориентационной работы.





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