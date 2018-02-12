Этножурналисты из регионов страны приедут в Коми

Несколько дней назад Финно-угорский культурный центр собрал первое в году заседание отдела Гильдии межэтнической журналистики на тему реализации проектов в 1-й половине этого года. Сообщается, что вскоре на Медиафорум приедут региональные и этнические СМИ, а еще там будет афишироваться фотовыставка "Моя большая национальная свадьба" (как и в других регионах страны).



Об основных проектах первого полугодия рассказала Барахова Татьяна – руководитель филиала им. В.Д. Поленова. Известно, что седьмого числа в Сыктывкаре начался 4-й сезон Школы междуэтнической журналистики. Это долгосрочный проект Гильдии, который проходит в 25-и регионах. В Сыктывкаре слушателями программы стали 17 участников, которые планируют вскоре стать журналистами, а также молодые люди, которые уже сейчас работают в СМИ и культурных учреждениях. Обучение длится 3 месяца, и за это время они будут изучать принципы освещения межнациональных отношений и получат представления об этических качествах настоящего этножурналиста, а также о законодательстве и защите авторского права.



Другой крупный проект - этнокультурный тур по Коми для журналистов региональных и федеральных изданий. Он пройдет 9-12 марта. Его участниками будут журналисты из Томска, Воронежа, Москвы, Махачкалы и других городов. Они будут посещать различные мероприятия и встретятся 12 марта с участниками Школы межэтнической журналистики.