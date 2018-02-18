В Воркуте состоялся фестиваль исторической реконструкции

Здесь повторили Раковорскую битву, которая состоялась 18 февраля 1268 г между Ливонским орденом и войском Северо-Восточной Руси, датского короля и католических епископов Прибалтики. Тогда на берегах р. Пада русское войско одержало победу, остановившую экспансию крестоносцев в восточной Прибалтике. В истории средневековой Европы эта битва считается одной из самых крупных и по количеству убитых, и по количеству участников.



В Заполярье по случаю решили провести уникальный фестиваль "Серое небо. XIII век. Раковорская битва", организованный клубом исторической реконструкции "Северная земля" совместно с Воркутинским горно-экономическим колледжем. К их представителям присоединились воины клуба "Авангард", гости из Салехарда. Участники и гости ристалища получили незабываемые ощущения от реконструкции самой битвы, а также от интерактивных игр, средневековой музыки, доблестных рыцарских турниров, фотосессий, ярмарки и конкурсов.



Воркутинские любители исторической реконструкции ездили на фестивали не раз, а в 2017 г решили провести фестиваль в своем городе, и он стал первым зимним. Организаторы не ставили целью привлечь много участников, они хотели провести одиночный рыцарский турнир и показать, как воевали зимой в средние века.



Клуб "Северная земля" отвечал за боевую часть, а остальную организационную работу провел Воркутинский горный колледж и волонтеры. Само мероприятие состоялось на территории колледжа.



Рыцарский турнир проходил по олимпийской системе, т.е. с выбыванием. Так как было холодно, битвы были короткими – до 5 ударов. Первое место досталось М. Цешковскому, второе – Р. Фадееву, третье не присуждалось.



Зрителей на реконструкции было немного – всего около 300 человек, большая часть которых дети и подростки.