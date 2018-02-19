Испанец Унаи Урречо даст концерт в Мурманске

Музыкант посетит Мурманск впервые. Он будет открывать фестиваль "Музыкальное приношение" в здании филармонии вместе с Мурманским филармоническим оркестром.



У. Урречо - молодой баскский дирижер, преподаватель Университета Сувона, основатель и худрук Hwaseong Festival Orchestra, главный дирижер Kwangsung Philharmonic Orchestra. Он ярый пропагандист баскской и испанской оркестровой музыки и отдает предпочтение классическому симфоническому репертуару. Для мурманских меломанов прозвучат сочинения Моцарта, Шостаковича, Шнитке.



Солистом на выступлении будет пианист Д. Онищенко из Москвы (лауреат международных конкурсов, выступавший во многих странах, в том числе на лучших площадках - в Большом зале Московской консерватории, амстердамском Concertgebouw, парижском зале им. А. Корто, Minatomirai Hall в японской Йокогаме и нью-йоркском Steinway Hall).



Мурманская филармония также обещает в этом сезоне еще одно ярчайшее выступление - Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Этот коллектив получил мировое признание, а каждый его музыкант – "звезда" с мировым именем. Выступления коллектива ценятся за высокую европейскую культуру ансамблевого исполнения, артистизм и любовь к произведениям, которые музыканты выбирают для своих концертов. "Виртуозам Москвы" всегда удается продемонстрировать высокий исполнительский уровень и эмоционально вызвать ответную реакцию у слушателей. Эксперты считают, что человеку, равнодушному к классической и камерной музыке, обязательно стоит услышать ее в исполнении "Виртуозов Москвы". Их мастерство раскроет музыку совершенно с другой стороны и поможет насладиться музыкальными шедеврами.



Напомним, что концерты приурочены к празднованию 80-летия образования Мурманской области.