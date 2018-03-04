В Архангельске открылась выставка С. Дали

Архангельская область >> Культура >> 04.03.2018

Экспозицию графики под названием "Тайнопись" представил музей художественного освоения Арктики им. А. Борисова.

Как обычно, подобные мероприятия сопровождаются главным вопросом посетителей – подлинники или копии представлены на экспозиции? Завотделом современного искусства МО "Художественная культура Русского Севера" З. Кулешова уверила, что на архангельской выставке представлены только подлинники - оттиски с подлинных досок художника. Но в этом случае, даже если экземпляр оттиска 20-й или 30-й, он считается подлинным.

Творчество Дали противоречиво, но всегда вызывает живой интерес современников. Его работами увлекались и во времена активной деятельности сюрреалиста, и сейчас. Сам Дали относился к своим работам с некой долей иронии, и признавался, что в них нельзя искать ни ума, ни чувства, а сам автор никогда бы не купил ни одной своей работы.

Интерес к Дали поддерживался не только его работами, но и скандальным имиджем. Художник любил привлекать к себе внимание и делал это также искусно, как владел кистью и красками. Его поведение в обществе было причиной сплетен не меньше, чем его выдающиеся работы, а как выглядит художник, знают практически все, хотя большая часть его коллег этим похвастаться не может.

С. Дали работал помимо живописи в других направлениях – скульптуре, графике, плакатах, иллюстративном искусстве, литературе, кино. Цикл графики "Тайнопись" - это загадка, раскрывающая внутренний мир мастера, которую предстоит разгадывать поколениям зрителей и искусствоведов.

На открытии выставки побывали обычные зрители и первые лица города. Некоторые никогда не интересовались творчеством великого испанца, некоторые хорошо знакомы с его творчеством. Были среди них и те, кто бывал в театре-музее С. Дали на его родине в Фигерасе, где помимо картин представлены оптические иллюзии, ювелирные творения, склеп.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске откроется выставка Сальвадора Дали

"Ночь искусств" прошла в Архангельске

Выставка "От неба до земли" открылась в Вологде

Н. Сафронов впервые представил свои картины в Мурманске

Краеведческий музей Архангельска отметил 180-летие масштабной выставкой

В Вологодском кремле открылась экспозиция "Светом наполненный город"


Как провести стратификацию семян

А. Цыбульский отправился на Российский инвестиционный форум в Сочи

Вырубка уникального леса в Череповце идет полным ходом

Ненецким охотникам разрешат добывать выдр и бурых медведей

В Архангельске откроется выставка Сальвадора Дали

При содействии ЛУКОЙЛ-Коми на Яреге открыт «Дом детского творчества»

Студенты МГУ и активисты Мурманского ОНФ обсудили проблемы экологии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета