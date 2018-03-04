В Архангельске открылась выставка С. Дали

Экспозицию графики под названием "Тайнопись" представил музей художественного освоения Арктики им. А. Борисова.



Как обычно, подобные мероприятия сопровождаются главным вопросом посетителей – подлинники или копии представлены на экспозиции? Завотделом современного искусства МО "Художественная культура Русского Севера" З. Кулешова уверила, что на архангельской выставке представлены только подлинники - оттиски с подлинных досок художника. Но в этом случае, даже если экземпляр оттиска 20-й или 30-й, он считается подлинным.



Творчество Дали противоречиво, но всегда вызывает живой интерес современников. Его работами увлекались и во времена активной деятельности сюрреалиста, и сейчас. Сам Дали относился к своим работам с некой долей иронии, и признавался, что в них нельзя искать ни ума, ни чувства, а сам автор никогда бы не купил ни одной своей работы.



Интерес к Дали поддерживался не только его работами, но и скандальным имиджем. Художник любил привлекать к себе внимание и делал это также искусно, как владел кистью и красками. Его поведение в обществе было причиной сплетен не меньше, чем его выдающиеся работы, а как выглядит художник, знают практически все, хотя большая часть его коллег этим похвастаться не может.



С. Дали работал помимо живописи в других направлениях – скульптуре, графике, плакатах, иллюстративном искусстве, литературе, кино. Цикл графики "Тайнопись" - это загадка, раскрывающая внутренний мир мастера, которую предстоит разгадывать поколениям зрителей и искусствоведов.



На открытии выставки побывали обычные зрители и первые лица города. Некоторые никогда не интересовались творчеством великого испанца, некоторые хорошо знакомы с его творчеством. Были среди них и те, кто бывал в театре-музее С. Дали на его родине в Фигерасе, где помимо картин представлены оптические иллюзии, ювелирные творения, склеп.