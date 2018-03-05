"Пельмень День" прошел в Сыктывкаре

В Сыктывкаре прошла авторская выставка ведущей кукольщицы России И. Андреевой под названием "Притяжение зимы", которая плавно перетекла в "Пельмень день" в центре культурных инициатив "Югор".



Андреева рассказала, что завершать выставку пельменным днем стало для нее приятной традицией. Это 13-й "Пельмень День", и каждый вызывал бурный интерес посетителей. Но физически организовать лепку пельменей для всех желающих возможно не всегда. В процессе создания кулинарных шедевров люди поют песни, ведут беседы о своей семье, детстве.



В этот раз "Пельмень день" удался. В одном из залов "Югоры" организовали кухню, а художник заготовила нужные продукты для пельменей заранее. Она замешала тесто, раздала его присутствующим и все были увлечены раскаткой и лепкой. Многие признавались, что дома пельмени не лепят, потому что это занимает слишком много времени, а здесь, за приятной беседой время летит незаметно.



Андреева рассказала, почему готовит именно пельмени. Она родилась в Удмуртии, в Сарапуле. Вареники там готовить было не принято, зато пельмени готовили всей семьей. Ее мама любила складывать их красивыми рядами и считать, поэтому за один присест семья могла налепить до 1 тыс. пельменей. Важно было во время лепки петь, потому что от этого пельмени получались вкусными, а изготовителей объединял особый дух.



На выставке гости приготовили 3 подноса с пельменями, которые сварили и раздавали участникам вместе со сметаной, маслом, перцем, горчицей и уксусом.



В конце мероприятия участники пожелали Андреевой процветания и мира, а в ответ получили по авторскому календарю.



В настоящий момент в разработке мастера находится пятая по счету выставка под рабочим названием "Колыбельные". Она тоже не обойдется без лепки пельменей.