Сергей Безруков голосовал на выборах в Архангельске

Заслуженный артист РФ, находясь на гастролях, проголосовал на избирательном участке в Архангельске.



Безруков является худруком Московского Губернского театра, с которым приехал на гастроли в Поморье. В Архангельске и Северодвинске он представит спектакль "Пушкин".



С. Безруков рассказал, что голосует вне дома впервые. После того, как артист отдал свой голос, он признался, что для него главное, чтобы над головой было мирное небо, а все перемены были к лучшему.



Напомним, что нововведением на выборах этого года стала упрощенная процедура выбора избирательного участка. Это позволило Безрукову взять открепительный талон и проголосовать в Архангельске. Актер сделал это на участке №63 в Доме народного творчества.



Безруков - председатель общественного совета проектов партии "Единая Россия", входящих в проект "Культура малой Родины": "Местный дом культуры", "Театры малых народов", "Театры – детям". Все они направлены на поддержку детских и взрослых театров, домов культуры.



Проект "Театры – детям" реализуется успешно. Его финансирование в 3 раза увеличили. Теперь важно интегрировать школьную программу литературы в спектакли.



Детям важно воспринимать классические произведения визуально, так как в детских театрах ставятся классические произведения, входящие в школьную программу, что является плюсом для изучения, воспитания подрастающего поколения, аудитории, которая потом придет во взрослый театр.



Напомним, что Сергей не в первый раз в Архангельске и с восхищением вспоминает Архангельские Гостиные дворы краеведческого музея. Эта музейная площадка с мультимедийными технологиями и интерактивным выставочным пространством соответствует столичному уровню.



Сейчас Безруков снимается в историческом сериале "Годунов", который выйдет на телеканале "Россия" в этом году.