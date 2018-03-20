В Петрозаводске награждение победителей премии "Онежская маска" пройдет в стиле "семейки Адамсов"

Республика Карелия >> Культура >> 20.03.2018

27 марта будут названы победители в 8 главных и 3 специальных номинациях театральной премии "Онежская маска". В Петрозаводске 17-й раз отметят лучших театралов. Церемония состоится в Международный день театра.

В этом году решили провести мероприятие в стиле "семейки Адамс" и постановке режиссера театра Ad Liberum С. Савельевой. Организаторы утверждают, что зрелище будет не столько страшное, сколько смешное, достойное комиксов карикатуриста Ч. Адамса и кинофильма Б. Зонненфельда.

Официальный смотр лучших работ пройдет 20-26 марта, а показ конкурсных спектаклей прошел еще в конце февраля по случаю премьеры оперы "Сельская честь". Показано уже 14 спектаклей.

В текущем году в конкурсе принимают участие все профессиональные театры города. Лауреаты будут награждены в номинациях: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Дебют", "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая роль в спектакле для детей", а также "Лучшая женская и мужская роль второго плана".

Также у жюри припасена премия "Форс-мажор". Ее название могут заменить в любой момент, в зависимости от того, как будет складываться ситуация и кого и за что захочется отметить. Также на церемонии вручат специальные премии: "За честь и достоинство", "Премия критиков", "За преданность театру".

Председатель жюри - театральный критик Е. Авраменко из Санкт-Петербурга. Также в состав жюри вошли театроведы, театральные обозреватели, 6 актеров из 6 разных коллективов.

Справка. "Онежская маска" - республиканский театральный конкурс. Его проводит Союз театральных деятелей Карелии  и Министерство культуры Карелии. Номинантов выдвигают худсоветы театров, а для самого актера выдвижение уже почетно, поскольку это признание достоинств его работы своим коллективом.





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