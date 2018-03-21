В Череповце появился новый музыкальный коллектив - Детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр

Презентация музыкального коллектива состоялась в училище искусств и художественных ремесел им. В. Верещагина.



Директор учебного заведения С. Боброва рассказала, что Череповец - город, где развивается промышленность и культура. Когда оркестр состоит из детей, от него веет будущим. В промышленном городе, таком как Череповец, культура должна быть красивой, а ничего красивее детского оркестра еще не придумали. Идея создать его нашла поддержку Департамента культуры и мэрии Череповца.



Стать участником оркестра было непросто. Проводился конкурс, по итогам которого выбрали лучших солистов-инструменталистов, обучающихся в школах искусств года и училищах искусств.



Цель коллектива на первом этапе - продвижение эстрадно-симфонической, эстрадной, классической музыки, и привлечение к ней интереса посредством исполнения шедевров инструментальной и симфонической музыки. В будущем планируется создать камерные коллективы на базе оркестра с возможностью выступлений сольных музыкантов.



Не секрет, что интерес к классической музыке на высоком уровне не был никогда, и сейчас, чтобы не допустить его полной потери, нужно использовать новые методы агитации. Детский оркестр – это неординарное решение проблемы. Во-первых, он выглядит весьма необычно, поэтому любые произведения в его исполнении будут восприниматься с интересом. Во-вторых, детский коллектив показывает, что интерес к инструментальной музыке все-таки есть, даже среди детей, и это также должно интриговать.



Детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр – это коллектив, который будет постоянно обновляться и развиваться в силу того, что дети будут вырастать, а им на смену будут приходить новые. Это не даст оркестру стоять на месте.