В Череповце появился новый музыкальный коллектив - Детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр

Вологодская область >> Культура >> 21.03.2018

Презентация музыкального коллектива состоялась в училище искусств и художественных ремесел им. В. Верещагина.

Директор учебного заведения С. Боброва рассказала, что Череповец - город, где развивается промышленность и культура. Когда оркестр состоит из детей, от него веет будущим. В промышленном городе, таком как Череповец, культура должна быть красивой, а ничего красивее детского оркестра еще не придумали. Идея создать его нашла поддержку Департамента культуры и мэрии Череповца.

Стать участником оркестра было непросто. Проводился конкурс, по итогам которого выбрали лучших солистов-инструменталистов, обучающихся в школах искусств года и училищах искусств.

Цель коллектива на первом этапе - продвижение эстрадно-симфонической, эстрадной, классической музыки, и привлечение к ней интереса посредством исполнения шедевров инструментальной и симфонической музыки. В будущем планируется создать камерные коллективы на базе оркестра с возможностью выступлений сольных музыкантов.

Не секрет, что интерес к классической музыке на высоком уровне не был никогда, и сейчас, чтобы не допустить его полной потери, нужно использовать новые методы агитации. Детский оркестр – это неординарное решение проблемы. Во-первых, он выглядит весьма необычно, поэтому любые произведения в его исполнении будут восприниматься с интересом. Во-вторых, детский коллектив показывает, что интерес к инструментальной музыке все-таки есть, даже среди детей, и это также должно интриговать.

Детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр – это коллектив, который будет постоянно обновляться и развиваться в силу того, что дети будут вырастать, а им на смену будут приходить новые. Это не даст оркестру стоять на месте.





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