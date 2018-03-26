В Архангельске проходит выставка живописи Л. Кузнецовой

Архангельская область >> Культура >> 26.03.2018

На вернисаже "Точка зрения" представлено около 70 работ. Эта экспозиция в музее ИЗО Архангельска стала уже четвертой в сезоне 2017-2018 гг., но в таком объеме презентуется впервые. Выставка ретроспективная, включает произведения, созданные в середине 90-х гг. прошлого века, от первой живописи серии "Русские сказки" до работ, созданных в 2016 г.

Творчество Л. Кузнецовой опирается на природную суть жизни, которую автор черпает в родной деревне Звоз. Здесь и река с уникальными карстовыми берегами, и острова, и мн. др. Ежегодные экспозиции участников арт-резиденции "Звозландия" в Архангельске - также ее заслуга. Л. Кузнецова организовала творческую лабораторию для коллег и друзей в родной деревне Звоз.

Уникальность художницы в том, что она многогранна, как по тематике своих работ, так и по технике их исполнения. Ей интересна живопись, батик, графика, инсталляции.

На открытие выставки пришли друзья Кузнецовой, среди которых были известные деятели искусств.

Для любого художника выставки важны, особенно если проводятся в стенах художественного музея, со своей особой атмосферой. Работы Кузнецовой смотрятся здесь особенно торжественно и на своем месте.

Каждый человек имеет свое отношение к природе, искусству, миру, но только художник может его передать в ярких образах, глядя на которые зритель понимает, что это как раз выражение его личных эмоций через картины. Так считают обычные посетители, которым нравится насыщенность красок почти во всех работах Л. Кузнецовой. Даже коллеги по цеху признают, что от живописи художницы веет оптимизмом и позитивом.

Свое мнение о картинах может составить любой житель Архангельска и гость города, так как выставка будет работать до конца июня.





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