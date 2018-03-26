"Формула успеха" определила лучших режиссеров Коми

Республика Коми >> Культура >> 26.03.2018

На выходных в Сыктывкаре прошел республиканский конкурс профмастерства режиссеров "Формула успеха". На нем выбирали самых достойных организаторов культурно-массовых событий.

Финал прошел в Республиканском Центре народного творчества, который и был главным организатором конкурса.

"Формула успеха" проводилась в пятый раз. Идейный вдохновитель и куратор –  А. Тихомирова, заслуженный работник культуры РФ и Коми.

Мероприятие почтил присутствием министр культуры Коми С. Емельянов, который пожелал участникам в творческой реализации и признания их успехов. Всего в конкурсе участвовало 16 режиссеров из Вуктыла, Воркуты, Печоры, Сыктывкара, Сысольского, Корткеросского, Удорского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Усть-Вымского, Койгородского, Прилузского, Усть-Коломского, Княжпогостского, Усть-Цилемского районов. Все они до финала прошли отбор на муниципальном уровне.

Конкурсанты демонстрировали визитные карточки, воплощали в жизнь идею режиссерского замысла, импровизировали. Все проявили максимум актерской и режиссерской смекалки, прошли конкурсные состязания. Им приходилось, играть, петь, танцевать. Это по достоинству оценили представители жюри, среди которых были специалисты и руководители Министерства культуры Коми,  колледжа культуры, Финно-угорского культурного центра, Центра народного творчества, Дома дружбы народов РК, представители коммерческих организации в области досуга.

В итоге первое место досталось культорганизатору центра нацкультур и досуговой деятельности Воркуты Н. Ларченковой. "Серебро" завоевала заведующая Досуговым центром  Синдора (Княжпогостский район) Н. Кастрица. Третье место  досталось заведующей ДК Благоево (Удорский район) Т. Ермишиной.

Все остальные финалисты также были награждены специальными наградами, благодарственными письмами и получили подарки от спонсоров мероприятия.





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