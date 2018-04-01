В Архангельске стартовал фестиваль "Европейская весна"

Фестиваль начался с выступления одиозного певца-экстрасенса Пахома. С. Пахомова зрители знают по фильму "Зеленый слоник", как участника телешоу "Битва экстрасенсов", певца и стендапера.



На открытие фестиваля, в котором в этом году будут принимать участие только российские исполнители, в клуб "Колесо" пришли хорошо подготовленные зрители. Многие хотели увидеть именно группу "Дзю Ом" и Пахома, поэтому ее долго не отпускали со сцены, дважды взывая на бис.



Следующей программой фестиваля станет выступление виртуального театра 7-8 апреля в Доме молодежи. Зрители увидят VR-спектакль "В поисках автора". Зрителей на спектакле может быть только 30. Необычность действия в том, что зрителям покажут две реальности – виртуальную и с артистами, первую - благодаря специальным очкам. В результате переплетутся действия, в которых нужно уловить схожесть и понять смысл сюжета.



9-10 апреля продолжение фестиваля пройдет в ТЮЗ им. А. Брянцева. В Доме молодежи дадут спектакль "Контракт" по мотивам пьесы М. Бартлетта. В нем рассматривается проблема людей, живущих по законам современной корпорации. Зрителем придется поразмышлять на тему сделки с собой, которую можно заключить ради продвижения к цели.



10 апреля также можно будет увидеть хедлайнера фестиваля - мюзикл "Ленька Пантелеев". Его главный герой - налетчик, чья жизнь и смерть связаны с постоянными скандалами, а иногда и мифами. Режиссёры М. Диденко и Н. Дрейден покажут историю загадочной личности, поднимут вопрос свободы, вседозволенности, справедливости.



Завершится "Европейская весна" 15 апреля спектаклем "Старосветские помещики" в исполнении мастерской В. Меньшова и В. Алентовой (ВГИК). Это история о двух довольных жизнью людях, которые живут в свое удовольствие.