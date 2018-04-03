"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

Союз дизайнеров страны одобрил инициативу Карелии провести в 2020 г престижный творческий фестиваль в Петрозаводске.



Фестивали, конференции, выставки, посвященные вопросам дизайна, проходить будут на берегах Онеги весь 2020 г, что стало возможным после решения, принятого на заседании Союза дизайнеров России, где рассмотрели поданную карельской организацией Союза заявку о признании Петрозаводска "Столицей российского дизайна".



Заявка Карелии была одобрена в Москве только на 2020 г. В рамках мероприятия пройдут творческие конкурсы, мастер-классы, семинары с участием лучших дизайнеров России. Также предусмотрено проведение аудита городских пространств для выявления проблемных территорий с последующей разработкой дизайнерских проектов и их модернизации. Также создадут арт-объекты, разработают к этому времени бренд Петрозаводска, что улучшит его облик и подчеркнет особенности, повысит узнаваемость для туристов. Когда год "Столицы российского дизайна" закончится, его объекты останутся, и будут украшать город.



Председатель правления отделения Союза дизайнеров России Е. Пермяков отметил, что город от проведения мероприятия только выиграет. Оно повлияет на развитие эстетического вкуса местных жителей, украсит город новыми арт-объектами, а главное – повысит туристическую привлекательность, так как весь год в Петрозаводск будут приезжать люди, которые здесь ни разу не были, им будут показывать достопримечательности, а они будут рассказывать об этом друзьям и близким. Город всегда стремился завлечь гостей событийным туризмом, и "Столица российского дизайна" может стать одним из таких мероприятий.



Справка. В 2018 г звание "Столицы российского дизайна" будет присвоено Ижевску, в 2019 г - Кирову.