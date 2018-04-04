НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 04.04.2018

Делегация США с представителями индейцев племени сеймиш и ученых Университета здоровья штата Орегон, приехала с визитом в Ненецкий округ. Североамериканцы заинтересовались проектом сотрудничества, который преследует такие цели как обмен в области культуры, бизнеса, науки между коренными народами – ненцами и индейцами сеймиш. Для американцев важно установить долгосрочные дружеские и культурные связи. Коренное население нуждается в обмене опытом и знаниями, и это основной тезис, заложенный в основу проекта.

В НАО приехали 3 представителя индейцев сеймиш - специалист по культуре, развитию бизнеса и охране окружающей среды. Они пробудут в НАО 2 недели, встретится с представителями разных сфер деятельности, побывают в национальных селениях, на стойбищах оленеводов, в семейно-родовых общинах. Ключевым моментом станет посещение Малоземельской тундры и знакомство с жизнью и бытом оленеводов. Индейцы побывают на соревнованиях на оленьих упряжках в п. Нельмин Нос, преодолеют маршрут "Арктическая рыбалка", чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом округа. Также запланированы встречи с представителями бизнеса НАО.

Международный проект реализуется по программе российско-американского партнерства. Сеймиш - партнеры проекта. Возможность встретиться с ненцами вызывает у них огромный интерес.

Напомним, что проект действует больше года, до этого его участники контактировали только в интернете. Между индейцами и ненцами много общего. У них схожее миропонимание, почитание природы, шаманизм и вера в духов, даже песни в чем-то похожи, например, и те и другие используют бубны. Несмотря на огромное расстояние между местом их проживания, найти общий язык им проще, чем кажется на первый взгляд.





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