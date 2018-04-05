Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

Республика Коми >> Культура >> 05.04.2018

В текущем году поддержка Фонда кино будет направлена в Инту, Ижемский, Усть-Куломский, Княжпогостский районы. Об этом сообщили в Минкульте Коми.

Федеральный фонд экономической и социальной поддержки российской кинематографии провел конкурс, по которому победители получат деньги из федеральной казны на модернизацию кинотеатров/кинозалов. В Коми это будут Центр художественного творчества ДКиТ г. Инты (здесь до сих пор работает пленочный проектор, а нужна новая аудиосистема, экран и организация интернет-продажи билетов на киносеансы), Усть-Куломский ДК, Ижемская межпоселенческая система клубов, Княжпогостский ДК.

Министр культуры Коми С. Емельянов отметил, что в Год культуры удалось расширить рамки получения субсидии и кинопрокатную сеть республики на 4 кинозала. Теперь у жителей районов и города появилась возможность смотреть фильмы российского производства, анимации на хорошо оснащенных площадках. Учреждения получат 20 млн руб. на создание комфортных условий для показа отечественных фильмов. На переоборудование и ремонт каждого кинозала выделили по 5 млн руб. Эти деньги пойдут на покупку высокотехнологичного современного оборудования и аппаратуры.

Главное условие получения субсидии - более 50% показов должны быть российскими фильмами и анимацией.

Всего в Коми финподдержку из федеральной казны уже получили 5 кинозалов: в п. Водный (Ухтинский район), в п. Жешарт (Усть-Вымский район), в с. Визинга (Сысольский район), в с. Объячево (Прилузский район), в г. Вуктыле.

Справка. Объявить этот год Годом культуры в Коми предложил глава региона С. Гапликов после встречи с работниками отрасли в январе, накануне фестиваля современной коми песни "Василей". Теперь в республике усиленное внимание уделяется культурным проектам.





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