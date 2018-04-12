Новый кинотеатр откроют в центре Нарьян-Мара

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 12.04.2018

Средства  на проект в сумме 5,42 млн руб. предусмотрены протоколом к Соглашению о сотрудничестве между Администрацией НАО и компанией "ЛУКОЙЛ". Кинотеатр  построят на месте ДК "Арктика", где ранее уже был кинозал.

Дизайн-проект кинотеатра будет разработан в ближайшее время, в зале сделают монтаж звукоизоляции стен, пола, потолка, заложат оконные проемы и поднимут пол для более комфортного положения кресел относительно экрана. Также будет заменена система вентиляции, оборудовано место для проектора, поменяны входные двери, закуплено оборудование для кафе и кресла в зрительный зал. Также планируется покупка оборудования для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. 

Директор ДК А. Бурдыко отметил, что действующий кинозал рассчитан всего на 88 мест и не отвечает современным нормам. Здесь нет профессиональной системы звука, оборудования для показа мультимедийных фильмов, проекционного экрана. Все что есть, морально устарело и непригодно для профессионального кинопоказа, и для столицы Ненецкого округа это не является поводом для гордости. На таком оборудовании смотрели кино еще во времена Советского Союза, и с тех пор почти ничего не изменилось.

Деньги на закупку нового оборудования ДК "Арктика" получил в конце 2017 г. Грант выделил Фонд социальной и экономподдержки отечественной кинематографии. Современный кинотеатр даст возможность смотреть фильмы в формате 3D.

Открыть двери новый кинотеатр должен к концу года, но точная дата пока не называется. Это будет подарком жителям города к Новому году. Он подарит новые возможности, позволит смотреть больше фильмов отечественного и зарубежного производства, а вместительность зала позволит удовлетворить запросы большего числа зрителей.





Рекомендуем по теме:

Новогодние торжества в Нарьян-Маре оплатит "ЛУКОЙЛ"

Кинотеатры в Мурманске остаются самым популярным видом проведения досуга

Проект тайм-кафе "Берлога" в Нарьян-Маре получил грант 350 тыс. руб.

Власти Ненецкого округа продолжают работу по трудоустройству работоспособных инвалидов

Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.

Капремонт газопровода Василково-Нарьян-Мар закончат в 2017 г.


Конференция "Арктическая телемедицина" пройдет в Нарьян-Маре

Детская конференция "Экология моего края" пройдет в Архангельске

В Мурманской области рыба стала стоить дороже в 2 раза

Завтра в Нарьян-Маре открывается съезд оленеводов

Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Ставки на чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры

24-25 марта в Кировске пройдут снежные бои
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета