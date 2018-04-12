Новый кинотеатр откроют в центре Нарьян-Мара

Средства на проект в сумме 5,42 млн руб. предусмотрены протоколом к Соглашению о сотрудничестве между Администрацией НАО и компанией "ЛУКОЙЛ". Кинотеатр построят на месте ДК "Арктика", где ранее уже был кинозал.



Дизайн-проект кинотеатра будет разработан в ближайшее время, в зале сделают монтаж звукоизоляции стен, пола, потолка, заложат оконные проемы и поднимут пол для более комфортного положения кресел относительно экрана. Также будет заменена система вентиляции, оборудовано место для проектора, поменяны входные двери, закуплено оборудование для кафе и кресла в зрительный зал. Также планируется покупка оборудования для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.



Директор ДК А. Бурдыко отметил, что действующий кинозал рассчитан всего на 88 мест и не отвечает современным нормам. Здесь нет профессиональной системы звука, оборудования для показа мультимедийных фильмов, проекционного экрана. Все что есть, морально устарело и непригодно для профессионального кинопоказа, и для столицы Ненецкого округа это не является поводом для гордости. На таком оборудовании смотрели кино еще во времена Советского Союза, и с тех пор почти ничего не изменилось.



Деньги на закупку нового оборудования ДК "Арктика" получил в конце 2017 г. Грант выделил Фонд социальной и экономподдержки отечественной кинематографии. Современный кинотеатр даст возможность смотреть фильмы в формате 3D.



Открыть двери новый кинотеатр должен к концу года, но точная дата пока не называется. Это будет подарком жителям города к Новому году. Он подарит новые возможности, позволит смотреть больше фильмов отечественного и зарубежного производства, а вместительность зала позволит удовлетворить запросы большего числа зрителей.