Воркутинский драмтеатр выступит на четырех площадках Москвы

Воркутинский драматический театр собирается на гастроли в Москву. Их приурочили к 75-летию театра и Воркуты, а также и 70-летию Союза Театральных деятелей Коми.



Руководитель театра Е. Пекарь рассказала и о театре, и о гастролях, которые начнутся завтра. Свои спектакли Воркутинский драматический покажет в Центральном Доме Актера им. Яблочкиной, Театре Наций, Доме ветеранов сцены им. Яблочкиной и представительстве Коми в Москве.



В Центральном Доме Актера драмтеатр будет участвовать в фестивальном проекте "Театральная провинция" и покажет выставку и спектакль, посвященные истории заполярного театра под названием "Драма северных широт". Выставка приставит уникальные исторические снимки и видео.



Москвичи увидят спектакль "Королева красоты", поставленный по пьесе британского драматурга М. МакДонаха в постановке В. Ножкина, заслуженного артиста РФ.



В мае театр приедет в Сыктывкар, в Академический театр Драмы им. В. Савина. Здесь будут показаны две постановки за 3 дня. В Сыктывкаре воркутинский театр всегда ждут с нетерпением, а зрители любят его спектакли.



Министр культуры Коми С. Емельянов считает, что гастроли зарекомендуют Воркуту как яркую северную столицу театра, и сообщил, что в рамках Года культуры в Коми драмтеатр получит 8 млн руб. материальной поддержки на обновление материально-технической базы. Это даст возможность привести театр в технический и визуальный порядок к началу нового театрального сезона.



В Воркуте театральный сезон начнется в конце сентября и предложит зрителям несколько премьер: "Виндзорские насмешницы" У. Шекспира и "Семейный портрет с посторонним" С. Лобозерова. Оба спектакля будут подарком к 75-летию театра, который торжественно отметят 23 ноября во время Арктического форума.