В цикле фильмов "Путешествие в провинцию" расскажут о деревнях Вологодской области

В цикле документальных фильмов авторы рассказывают о семейных традициях. Для этого они путешествуют по регионам Северо-Западного федерального округа.



"Путешествие в провинцию" сосредоточено на семейных ценностях, которые присущи русской культуре, поэтому важно популяризировать их в СМИ. Эти ценности должны стать известны зарубежным гостям, поскольку в каждой культуре они свои и могут очень отличаться. Знание того, на чем держаться российская семья – это возможность понять поступки русского человека. После того, как все фильмы будут отсняты и смонтированы, в виде проекта их представят на заседании Общественной палаты".



Руководитель Ленинградского отделения РФС (Российского фольклорного союза) и инициатор проекта Е. Киселева вместе с супругом стали сведущим цикла. Съемки стартовали в апреле, и всего планируется отснять материал на 20 фильмов. Один уже готов, и он о Вологодской области. В фильме рассказывается о том, как семьи хранят традиции русских боевых искусств, навыки плетения вологодского кружева и создания музыкальных инструментов. После Вологодской области съемочная группа отправится в Псковскую область.



Председатель РФС С. Старостин собирается лично участвовать в проекте, поскольку за 20 лет впервые кинематограф решил обратиться к провинции и деревне.



Режиссер А. Волынский отметил, что его интересует "нематериальное культурное наследие в виде танцев, песен, обрядов", и даже музыкальное оформление каждого фильма – это аудио, записанное в фольклорных экспедициях на местах проведения съемки.



Напомним, что изначально существовал аналогичный проект в Ленинградской области, и он оказался настолько интересным, открыл столько интересных людей, настоящих героев, что его решили расширить.