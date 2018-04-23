"Северные истории особенных детей" представили в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 23.04.2018

Итоги проекта "Северные истории особенных детей" подведены в Архангельской научной библиотеке им. Н. Добролюбова.

Поморская благотворительная организация "Время Добра" стала инициатором составления книги произведений детей с особенностями развития. Проект презентовали на конкурсе грантов правительства региона среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Благодаря победе и полученному гранту, а также при поддержке губернатора области,  неравнодушных жителей, бизнесменов, книга "Северные истории особенных детей" и была представлена. Об этом рассказала И. Соловьева, руководитель благотворительной организации.

Губернатор Архангельской области И. Орлов написал к книге вступительное слово. Он отметил, что каждое произведение в ней наполнено любовью к родине, излучает тепло и дарит веру в добро. Такое послевкусие остается и после прочтения книги.

Сборник объединил работы, присланные из разных уголков области, и одно из этих мест – д. Морщихинская, где живет автор рассказа "Почти поморы" В. Попова. Она написала о рыбном промысле в момент нереста, о чем ей рассказал отец. Девочка посчитала, что это может быть интересным, поэтому решилась на написание рассказа, ставшего в результате частью сборника.

На конкурс было представлено 150 работ, а отобрано 65. Выбрать было трудно, так как все истории проникновенные, искренние, добрые, а некоторые вызвали слезы членов жюри. Обидеть никого не хотелось, но у проигравших еще будет шанс представить свои рассказы. 

Книга напечатана тиражом 300 экземпляров. Все иллюстрации  в ней, как и рассказы, сделаны детьми. Сборник планируют распространять в образовательных организациях, чтобы его могли прочитать сверстники авторов. Сам проект обязательно будет продолжен.





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