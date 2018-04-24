Фестиваль "Вместе мы сможем больше" прошел в Нарьян-Маре

Мероприятие состоялось в Центре соцобслуживания населения. В нем приняли участие люди с ограниченными возможностями. Это яркая и своеобразная страница культуры современного общества.



Председатель окружной организации Всероссийского общества инвалидов Н. Ковалевская отметила, что встречаясь на сцене и знакомясь с авторским творчеством людей с ограниченными возможностями здоровья, восхищаешься их жаждой к жизни и познанию. Им постоянно приходится бороться, преодолевать трудности в выборе репертуара, поиске сценического имиджа, выходе на сцену.



Одной из участниц фестиваля стала Н. Молчанова – это единственная женщина в НАО - токарь 5 разряда с трудовым стажем более 50 лет. Она 35 лет была солисткой хоре Смирновых, сама освоила гармонь.



Г. Попов также стал участником конкурса. Он посвятил трудовую жизнь авиации и за безупречный труд отмечался наградами, в том числе государственными. С его творчеством зрители знакомы и за пределами НАО, так как он часто выступал в Петрозаводске, Петербурге, Москве с хором "Надежда" и был солистом хора "Радость".



В фестивале участие приняли исполнителей песен и частушек, прозы, которые представили 20 творческих номеров.



А. Цыбульский, глава НАО, отметил, что знакомство с активом отделения Всероссийского общества инвалидов произвело на него сильное впечатление. Встретив этих людей на улице, трудно представить, что они члены Всероссийского общества инвалидов. Они всегда улыбаются, они добрее многих физически здоровых людей. Сам губернатор на фестивале присутствовать не смог, но выразил радость и благодарить за то, что мероприятие состоялось.



В завершение мероприятия председатель окружной организации ВОИ вручила благодарственные письма Всероссийского общества инвалидов.

