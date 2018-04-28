В Вологде презентовали вторую книгу "Александр Панкратов"

Книга прозаика и журналиста Н. Мелехиной стала первой, в которой подробно описана биография Героя Советского Союза, волгожанина А. Панкратова.



В Вологде презентовали второе издание, дополненное уникальными фактами и документами.



А. Панкратов был политруком роты 125 танкового полка. Он погиб в августе 1941 г под Новгородом, спасая жизни бойцам. Он закрыл амбразуру пулемета, чем дал шанс уничтожить наблюдательный пункт противника. Он был первым, кто на Великой Отечественной войне совершил такой акт самопожертвования.



Н. Мелехина считает, что подобных изданий не хватает в школах и библиотеках. Всем желающим купить книгу предыдущего тиража не хватило. Биографию Панкратова хотят получить библиотеки Новгородской области и Великого Новгорода, где вологжанин совершил подвиг. Потребовалось переиздать книгу увеличенным тиражом в 2 тыс. экземпляров, 1 тыс. из которых передадут новгородцам. Это яркий пример того, что и в Вологде, и в Великом Новгороде хотят больше знать о героях, которые буквально дали возможность жить и развиваться современным поколениям. Для патриотического воспитания книга стала бы незаменимым примером любви к Родине и самоотверженности.



Новое издание, как и первое, иллюстрировано. Здесь есть семейные снимки, фото друзей и сослуживцев, копии наградных листов. Также здесь впервые напечатано заявление А. Панкратова об увольнении с работы на заводе по причине призыва в армию.



В книге приводится список из 456 бойцов, повторивших подвиг Панкратова во время ВОв. Составил эту таблицу исследователь С. Звягин. Он длительное время занимался исследованиями актов самопожертвования советских бойцов, и в книге приведены только отдельные его части, касающиеся закрытия амбразуры пулемета.