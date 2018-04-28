В Вологде презентовали вторую книгу "Александр Панкратов"

Вологодская область >> Культура >> 28.04.2018

Книга прозаика и журналиста Н. Мелехиной стала первой, в которой подробно описана биография Героя Советского Союза, волгожанина А. Панкратова.

В Вологде презентовали второе издание, дополненное уникальными фактами и документами.

А. Панкратов был политруком роты 125 танкового полка. Он погиб в августе 1941 г под Новгородом, спасая жизни бойцам. Он закрыл амбразуру пулемета, чем дал шанс уничтожить наблюдательный пункт противника. Он был первым, кто на Великой Отечественной войне совершил такой акт самопожертвования.

Н. Мелехина считает, что подобных изданий не хватает в школах и библиотеках. Всем желающим купить книгу предыдущего тиража не хватило. Биографию Панкратова хотят получить библиотеки Новгородской области и Великого Новгорода, где вологжанин совершил подвиг. Потребовалось переиздать книгу увеличенным тиражом в 2 тыс. экземпляров, 1 тыс. из которых передадут новгородцам. Это яркий пример того, что и в Вологде, и в Великом Новгороде хотят больше знать о героях, которые буквально дали возможность жить и развиваться современным поколениям. Для патриотического воспитания книга стала бы незаменимым примером любви к Родине и самоотверженности.

Новое издание, как и первое, иллюстрировано. Здесь есть семейные снимки, фото друзей и сослуживцев, копии наградных листов. Также здесь впервые напечатано заявление А. Панкратова об увольнении с работы на заводе по причине призыва в армию.

В книге приводится список из 456 бойцов, повторивших подвиг Панкратова во время ВОв. Составил эту таблицу исследователь С. Звягин. Он длительное время занимался исследованиями актов самопожертвования советских бойцов, и в книге приведены только отдельные его части, касающиеся закрытия амбразуры пулемета.





Рекомендуем по теме:

"Северные истории особенных детей" представили в Архангельске

В Поморской филармонии завтра пройдет показ фильма "Читаем блокадную книгу"

Национальная детская библиотека Коми проводит акцию "Читай! Расти! Мечтай!"

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

В Вологде стартовал уникальный проект

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"


Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

"Столица российского дизайна" приедет в Петрозаводск

НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

Новое Верхне-Щугорское месторождение начало добычу бокситов

Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

В Администрации НАО состоялся круглый стол по вопросам рыболовства
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета