40 человек из НАО поехали на Международную выставкау "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018"
40 человек поехали от НАО в Москву на выставку-ярмарку в Конгрессно-выставочный центр "Сокольники".
В этом году в ярмарке северных народов участвует общественная организация НАО "Центр ненецкой культуры и быта", а также фольклорная группа "Ханибцё".
Фестиваль начался вчера и продлится 4 дня. В конце фестиваля, 3 мая, организаторы объявят лучшую региональную экспозицию, произведение народного искусства в 5 номинациях: "Детское творчество", "Национальный текстильный костюм", "Меховой костюм", "Возрождение традиций", "Сувениры народного промысла". Ненецкая делегация представлена во всех номинациях и имеет неплохие шансы на победу.
В рамках выставки проходит насыщенная культурная программа, которая включает Всероссийский песенно-танцевальный фестиваль коренных народов Дальнего Востока и Севера РФ "Кочевье Севера", конкурс-фестиваль национального костюма "Полярный стиль" и фотоконкурс "Северный взор". Ненецкий округ в этих блоках представляют: художник П. Выучейский, фотограф А.Тайбарей, народный ансамбль песни и танца "Хаяр".
Выставка "Сокровища Севера. Мастера и художники России" - ежегодное мероприятие, собирающее представителей коренных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера из 25 регионов России. В нем участвуют ежегодно по 400 участников, среди которых мастера художественных и традиционных промыслов, артисты самодеятельности, представители общин КМНС, художники и мастера современных направлений искусства.
На мероприятии участники знакомятся друг с другом, налаживают связи, демонстрируют свои таланты, обращая внимание на то, что малочисленные народы хранят свои традиции на протяжении веков, и в их среде они сохраняются гораздо дольше, чем в цивилизованном обществе.
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