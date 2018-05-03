В Сыктывкаре представили проект "Комиморт"

Республика Коми >> Культура >> 03.05.2018

В сыктывкарском Доме Дружбы Народов состоялся первый сольный концерт А. Барсукова с проектом "Комиморт" "Чол?м-чол?м всем веселым". Это шоу коллектив посвятил первому дню рождения.

В выступлениях "Комиморт" коми движения есть смешение с современным танцем, в песнях используются коми слова. А.Барсуков - белорус по национальности, что не мешает ему использовать в своих текстах коми язык. Он признался, что когда начинал, не было музыки, которая была бы народной,  смогла заинтересовать молодежь. Популяризировать народное искусство у молодежи сложно, также как сложно оставить свой след в истории Коми.

На концерте звучали песни, принесшие автору известность: "Завалинка", "Чол?м" и "Люди леса". Коллектив выступал не только с основателем, но и без него. К примеру, девочки-подростки спели песню и "недетский танец", малыши порадовали трогательным танцем.

С днем рождения идейного вдохновителя  коллектива и годовщиной "Комиморт" поздравляли многие, в том числе завотделом организации этнокультурной работы Дома Дружбы Народов О. Третьякова, представитель объединения белорусской нацкультурной автономии О. Голеняк.

Барсуков рассказал, что идея проекта появилась в 2013 г, когда была написана песня "Сыктывкар – миян гажа кар", а Артемию предложили написать еще пару таких песен. Но тогда все так и осталось в виде идеи. Она снова выплыла и показалась актуальной с повелением фестиваля "Люди леса", к которому Барсуков и написал одноименную песню.

В прошлом году Артерий познакомился с П. Сахненко, у которой был танцевальный коллектив. Она предложила вместе выступать, и тогда появился проект.

Беречь народное достояние можно, и лучше это делать необычным образом, беря во внимание современные реалии. И, возможно, кто-то, услышав песню "Чол?м",  заинтересуется, что такое коми традиции.





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