В Карелии работают над законом о кинематографии
Представители киноиндустрии республики встретились за круглым столом с главой региона А. Парфенчиковым.
Кинобизнес сможет получить льготы, другие преференции во время работы на территории Карелии. Об этом разговаривали на совещании по вопросам развития кинематографа в зале Национального музея. Тему обсуждали представители правительства, Законодательного собрания, киноиндустрии республики.
Собравшимся презентовали проекты, развивающиеся в регионе последние годы. Успехом для отрасли стали фильмы "Ананас" В. Рудака и "Последний романтик" И. Кульнева, получившие прокатные удостоверения и вышедшие на большом экране во всех кинотеатрах России и не только. С прошлого года реализуется проект образовательной направленности для молодежи "Киношкола", а ПетрГУ получил лицензию для подготовки специалистов продюссирования кино и режиссуры.
На встрече также обсудили перспективы развития в Карелии кинематографа. А республике планируют организовать постоянный экспертный совет и принять закон о кинематографии на региональном уровне. А. Парфенчиков это предложение поддержал.
Законодательная база должна быть проработана в ближайшее время. Парфенчиков поручил Министерству культуры Карелии разработать законопроект, на что выделили 4 месяца. Также глава республики выдвинул предложение создать список проектов, приоритетных для отрасли, и разработать меры для ее поддержки. Вместе с Минэкономики, Корпорацией развития нужно подумать о законотворческих инициативах, способных создать преференции для развития кинобизнеса, льготы для прихода кино в республику. К примеру, можно предложить льготы по земле или по налогу на доходы физлиц. Это позволит все чаще проводить съемки на территории Карелии, способствовать развитию здесь киноиндустрии и популяризации региона.
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