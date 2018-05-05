В Карелии работают над законом о кинематографии

Республика Карелия >> Культура >> 05.05.2018

Представители киноиндустрии республики встретились за круглым столом с главой региона А. Парфенчиковым.

Кинобизнес сможет получить льготы, другие преференции во время работы на территории Карелии. Об этом разговаривали на совещании по вопросам развития кинематографа в зале Национального музея. Тему обсуждали представители правительства, Законодательного собрания, киноиндустрии республики.

Собравшимся презентовали проекты, развивающиеся в регионе последние годы. Успехом для отрасли стали фильмы "Ананас" В. Рудака и "Последний романтик" И. Кульнева,  получившие прокатные удостоверения и вышедшие на большом экране во всех кинотеатрах России и не только. С прошлого года реализуется проект образовательной направленности для молодежи "Киношкола", а ПетрГУ получил лицензию для подготовки специалистов продюссирования кино и режиссуры.

На встрече также обсудили перспективы развития в Карелии кинематографа. А республике планируют организовать постоянный экспертный совет и принять закон о кинематографии на региональном уровне. А. Парфенчиков это предложение поддержал.

Законодательная база должна быть проработана в ближайшее время. Парфенчиков поручил Министерству культуры Карелии разработать законопроект, на что выделили 4 месяца. Также глава республики выдвинул предложение создать список проектов, приоритетных для отрасли, и разработать меры для ее поддержки. Вместе с Минэкономики, Корпорацией развития  нужно подумать о законотворческих инициативах, способных создать преференции для развития кинобизнеса, льготы для прихода кино в республику. К примеру, можно предложить льготы по земле или по налогу на доходы физлиц. Это позволит все чаще проводить съемки на территории Карелии, способствовать развитию здесь киноиндустрии и популяризации региона.





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