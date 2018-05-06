Воркутинский драмтеатр представит в Сыктывкаре 5 спектаклей

Республика Коми >> Культура >> 06.05.2018

11-13 мая в Академическом театре драмы им. В. Савина пройдут гастроли Воркутинского драмтеатра. Труппа приедет в полном составе с премьерой юбилейного 75-го сезона.

В Сыктывкаре гастролеры покажут 5 спектаклей: комедию А. Островского "Лес", хроники блокады "Я говорю с тобой из Ленинграда", музкомедию "Ханума из Авлабара", водевиль "Боинг-Боинг", сказ Б. Шергина "Пушкин северный". Для детей привезли фантастическую историю "Карлик Нос и Крейтервейс".

Большинство постановок премьерные, которые в этом сезоне еще не показывали. Выступать артисты будут на главной  и камерной сценах Академического театра. В малом зале представят спектакль на 4 человек Пушкин северный. Это нечто новое для Воркуты, поскольку артисты будут разговаривать на старом народном говоре.

В столице Коми интерес к воркутинскому театру всегда большой. На первый спектакль все билеты раскуплены. Это обтянется не только тем, что в Сыктывкаре живет много воркутинцев, но и любовью местной публики к чему-то новому. Развлечений у местных театралов не так много, а все спекали своих театров давно пересмотрены по несколько раз. Приезд воркутинцев – это глоток свежего воздуха, тем более, что этот театр приучил к хорошим качественным постановкам и удачному выбору разнопланового репертуара.

После гастролей участники труппы Воркутинского драматического останутся в Сыктывкаре для участия в конкурсе актерской песни в память о народном артисте России А. Трибельгорне.

Напомним, что воркутинский драмтеатр приезжает в Сыктывкар несколько раз в год, иногда с гастролями, иногда на местный театральный фестиваль. В этот раз гастроли решили провести после майских праздников, когда люди не будут отвлекаться от театра праздничными мероприятиями. 





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