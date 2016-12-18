В Доме дружбы народов Сыктывкара отметили 25-летие национально-культурной автономии украинцев в Коми

Председатель Сыктывкарского отделения Л. Головченко рассказала, что на праздник приехали творческие коллективы из Сосногорского, Княжпогостского и Троицко-Печорского районов.



200 земляков собрались на мероприятии, многие приезжали с подарками. Например, В. Гончаренко, руководитель администрации Корткеросского района, презентовал большую икону. Руководитель управления культуры города О. Елфимов рассказал об украинских корнях, и что он родом из Полтавской области.



Концерт длился более двух часов. Песни в исполнении хора "Украина", принимались особенно тепло. Среди участников концерта были и представители автономий Коми. Белорусы пели и читали стихи, казаки пели на украинском языке, а молодежь немецкой автономии показала свое мастерство в танцах.

После концерта гости отметили дату праздничным фуршетом. Не обошлось без самых известных украинских блюд – сала с хлебом. Собравшиеся рассказывали, как правильно его нужно кушать, чтобы оценить вкус по достоинству.



Также на мероприятии представили выставку поделок авторского исполнении активистов, состоялась презентация новой книги Н. Дубской "Украинцы в Республике Коми", которую приурочили к 25-летию общественной организации. Книга рассказывает об украинцах, которые в разное время переселились в Коми по разным причинам. Среди них есть ученые, Герои СССР и соцтруда, писатели и политики, обычные труженики, которые много лет отдали на благо республики.



Автор рассказала, что материалы для книги собирала в архивах, в региональном фонде увековечивания памяти жертв репрессий "Покаяние". В перспективе Наталья собирается издать книги обо всех отделениях национально-культурных автономий украинцев в Коми: Ухте, Воркуте, Сосногорске. Именно в этих городах расположены большие диаспоры украинцев.