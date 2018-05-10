60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

На День Победы 1958 г. в Мурманске торжественно открыли памятник Анатолию Бредову - командиру пулеметного расчета, подорвавшему себя и врагов в ходе Петсамо-Киркенесской операции, и спасший жизни боевых товарищей. Это один из первых послевоенных памятников в городе, чье создание имеет богатую историю. В отличие от большинства подобных сооружений, открыть этот памятник тогда предложили курсанты Мурманской мореходки, а деньги собирала вся молодежь Кольского Заполярья, комсомольские организации Мурманской области. Памятник делали на средства от сбора металлолома (тогда это было общепринято). В частности, на 9 млн руб. купили 3,5 т бронзы, из которой и была выполнена основная часть монумента.



Памятник А. Бредову - первая оригинальная скульптурная композиция в городе. Его сделали скульпторы из Ленинграда А. Долиненко, В. Татарович, Г. Ястребенецкий. Они попросили фотографию героя у родителей Бредова, но весь семейный архив был потерян во время войны. Бала только одна случайно сохранившаяся фотография на паспорт, по ней и воссоздавался образ героя.



Памятник сделали круглой формы из необработанного северного камня, напоминающего о полярных сопках. Именно в такой местности и погиб А. Бредов.



В 1958 г на открытие памятника к 8:00 собрался почти весь город, а на церемонии выступили отец и мать Бредова. Это стало одним из самых важных событий года.



К 100-летию Мурманска у памятника заменили асфальтовое покрытие, уложили гранитную плитку, установили светильники. Большинство экскурсии для туристов Мурманска проходят через этот памятник, особенно сейчас, во время празднования Великой Победы, до которой Бредов не дожил. Но благодарные потомки понят о нем, приносят венки и цветы, и в городе нет людей, которые не знали бы о подвиге героя.