Музей Карельского фронта откроется в Беломорске

Республика Карелия >> Культура >> 23.05.2018

Одними из экспонатов музея станут бункеры военных лет.

 

Тема открытия музея стала одной и из главных во время визита главы Карелии в Беломорский район. Идея открытия музея была поддержана на уровне федерации В. Путиным, а в организационных вопросах принимали участие сотрудники Совбезопасности, Министерства культуры, Минобороны, Российского военно-исторического общества. Федеральные и местные структуры уже получили распоряжения относительно организации музея, и по предварительным расчетам, он откроется в 2020 году.

Карельский фронт - самый протяженный из всех во время Великой Отечественной войны. На параде Победы именно его знамя выносят первым. Благодаря солдатам Карельского фронта, немцам не удалось завладеть Кировской железной дорогой и отрезать войска от важной коммуникации.

Музей разместят в неиспользуемом здании Беломорска, где проведут реконструкцию, поскольку сейчас там нет никаких коммуникаций. Подготовительные работы  и охрана обойдутся бюджету Карелии в 1,5 млн руб.

В состав Музейного комплекса также войдут 2 бункера: один рядом с центральными зданием, другой - в с. Сухое, а также братская могила и образцы техники военных лет. Все это будет в единой экспозиции со штабом здания.

Напомним, что в рамках подготовки города ко Дню республики, власти Карелии выделили 46 млн руб. на ремонт дороги Пушной - Беломорск. Ремонт и улучшение дорожной системы также станут способствовать туристической привлекательности Беломорска, а к новому музею станет проще добриться. Музей Карельского фронта войдет во все туристические маршруты региона и соседних областей, ему отводится огромная роль в патриотическом воспитании молодежи. Здесь будут проводить уроки истории для школьников.





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