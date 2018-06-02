VIII традиционный фестиваль индийской культуры открылся в Мурманске

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Мурманской области. Он проходит в Кировске, Кандалакше и Мурманске. Сегодня его мероприятия проходят в Мурманске, завтра - в Кандалакше, 4 июня - в Кировске.



Фестиваль проводит Центр ведической культуры при поддержке комитета по культуре Мурманской области и Генконсульства Индии в Петербурге. Почетный гость фестиваля - генконсул Индии Д. Миглани.



Ключевая фигура фестиваля – индийский певец Битту Маллик с новой программой. С ним выступит умелец игры на индийских ударных инструментах таблах Д. Кучеров из Петербурга, который длительное время обучался музыке в Индии. Маллик будет участвовать в представлении крупного праздника Индии – Джаганнатха Ратха-ятры или Праздника колесниц, собирающих миллионы гостей. Это незабываемое ярчайшее шоу, которые попытаются продемонстрировать в Мурманске.



Справка. Б. Маллик является знатоком многих стилей индийской музыки, что не удивительно, поскольку он внук самого яркого вокалиста 20 века В. Маллика, который прославил свою страну на весь мир.



Еще один гость фестиваля - мастер йоги В. Тивари, который проведет мастер-классы, выступит на концертах.



Также северных зрителей ждут зажигательные индийские танцы, шоу йогов, театральное представление, дегустация блюд, фотосессия в сари.



Индийская культура всегда была близка русскому народу, и объяснение этому найти трудно. В СССР всегда любили индийские фильмы, несмотря на то, что это были самые простые драмы или комедии, снятые настолько примитивно, что было даже смешно. Но в них было много песен и танцев, кривых ярких костюмов, которые поднимали настроение. В условиях Севера они воспринимаются особенно тепло, поэтому индийский фестиваль обещает быть многолюдным.



