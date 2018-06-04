Сыктывкарский драмтеатр открыл двери в закулисье

Под конец сезона театр распахнул двери для зрителей. Ценители театрального искусства смогли увидеть гримерки, поработать за пультами звукорежиссера, электроосветителя. Вечер начали развлекательными конкурсами, а завершили театральным баттлом с непрофессиональными актерами.



Академтеатр им. В. Савина пятый раз провел акцию "Ночь в театре", целью которой является знакомство зрителей с закулисной жизнью. Раньше сыктывкарцы узнавали театр с помощью квестов и викторин, в 2018 г. организаторы решили дать шанс гостям попробовать себя в театре, и не только в качестве актеров.



Актер и автор "Ночи в театре" И. Кеслер рассказал, что хотел предложить людям не хождение по музею между экспонатами, а что-то более живое. Спектакль - это итог работы коллектива, причем не только актерской труппы, и вклад каждого важен для итогового успеха.



Чтобы размять гостей, им предложили традиционные конкурсы. Люди танцевали, пели, отвечали на вопросы викторины на знание смежных театральных искусств – балета и оперы. После гостей ожидало погружение в процесс постановки под руководством режиссеров Е. Софронова и З. Комлева. Гости участвовали в создании версий спектаклей "Золушка" и "Белоснежка". Большой интерес, особенно среди дам, вызвала профессия гримера. В гримере они примерили парики, и даже грим наносили вполне профессионально.



Для спектаклей пришлось выбирать главных героев, и это оказалось очень непросто. Талантов оказалось много, а главная роль - всего одна. Только на Золушку заявились 8 претенденток.



Работа над спектаклем, в обычной жизни занимающая несколько месяцев, заняла 2 часа, за которые успели почитать сценарий, прогнать его, загримироваться и выучить танец. В итоге старания были оценены положительно, а по мнению режиссера, многие новобранцы могли бы стать настоящими артистами.