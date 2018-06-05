Старейшая каменная постройкам в Мурманске стала объектом культурного наследия

Здание склада или дом-крепость, как его еще называют, находится в припортовой зоне города. Это здание каменной кладки из двух этажей, с подвалом и деревянной наружной лестницей.



Решение включить этот объекта в список культурного наследия принято комитетом по культуре Мурманской области. Основой для такого решения послужил отчета краеведческого музея, доказавшего культурную ценность объекта.



Самый первый дом из камня в Мурманске находится у Кольского залива. Построили его, по мнению краеведов, англичане-интервенты, и именно этим объясняется его "живучесть". Снаружи здание идеально сохранилось, и вполне достойно, чтобы сюда водили экскурсии, и этот вопрос будет решаться.



Официально объект имеет название - "Здание склада". Высота дома - 8,5 м. По мнению историков, появление его датируется 1917 г. Сначала здесь был штаб англичан-союзников во время первой мировой войны или белогвардейская тюрьма. Последние 60 лет он принадлежит военным и находился за колючей проволокой.



Точных данных о доме не осталось, поэтому и эту информацию пришлось собирать по крупицам в местных архивах.



Сейчас здание используется как склад Северного флота, надежно скрыто за высоким забором и деревьями. По сути, культурную ценность почти никто не видит, а многие о ней даже не знают. Теперь здание будет под опекой государства, и, скорее всего, станет более доступным и войдет в туристические маршруты города.



При должно уходе каменное здание простоит еще не один век, поскольку каменная кладка сделана качественно настолько, что даже в условиях вечных заморозков и влажности с ним за 100 лет ничего не случилось. Переделывать пришлось только деревянную лестницу. Кстати, именно ее в первую очередь и подвергнут реставрации.