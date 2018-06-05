Старейшая каменная постройкам в Мурманске стала объектом культурного наследия

Мурманская область >> Культура >> 05.06.2018

Здание склада или дом-крепость, как его еще называют, находится в припортовой зоне города. Это здание каменной кладки из двух этажей, с подвалом и деревянной наружной лестницей.

Решение включить этот объекта в список культурного наследия принято комитетом по культуре Мурманской области. Основой для такого решения послужил отчета краеведческого музея, доказавшего культурную ценность объекта.

Самый первый дом из камня в Мурманске находится у Кольского залива. Построили его, по мнению краеведов, англичане-интервенты, и именно этим объясняется его "живучесть". Снаружи здание идеально сохранилось, и вполне достойно, чтобы сюда водили экскурсии, и этот вопрос будет решаться.

Официально объект имеет название - "Здание склада". Высота дома - 8,5 м. По мнению историков, появление его датируется 1917 г. Сначала здесь был штаб англичан-союзников во время первой мировой войны или белогвардейская тюрьма.  Последние 60 лет он принадлежит военным и находился за колючей проволокой.

Точных данных о доме не осталось, поэтому и эту информацию пришлось собирать по крупицам в местных архивах.

Сейчас здание используется как склад Северного флота, надежно скрыто за высоким забором и деревьями. По сути, культурную ценность почти никто не видит, а многие о ней даже не знают. Теперь здание будет под опекой государства, и, скорее всего, станет более доступным и войдет в туристические маршруты города. 

При должно уходе каменное здание простоит еще не один век, поскольку каменная кладка сделана качественно настолько, что даже в условиях вечных заморозков и влажности с ним за 100 лет ничего не случилось. Переделывать пришлось только деревянную лестницу. Кстати, именно ее в первую очередь и подвергнут реставрации. 





Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

В Вологодской области пытаются найти хозяина бесхозного монастыря

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

"Скамейка верности" стала новым туристическим объектом города

В 2019 г в Архангельске появится новый речной вокзал

Здание "Почты России" в Петрозаводске отреставрируют


Что такое кредитное плечо

60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

Воркутинский драмтеатр представит в Сыктывкаре 5 спектаклей

Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму

Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино

Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону

Гастроли "Сатирикона" пройдут на сцене Музыкального театра Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета