Ганзейский корабль появятся в Кремлевском саду Вологды

Кованые ворота у "Мостика влюбленных", ганзейский корабль и мн. др. появится в Кремлевском саду. Это необходимо для проведения сразу нескольких фестивалей и существенно улучит визуальную привлекательность города.



Власти Вологды активно готовятся принимать фестиваль "Город ремесел", восьмые Русские Ганзейские дни. На "Город ремесел" приедут 600 мастеров из России и зарубежных стран, на Ганзейские дни делегации приедут из 11 городов.



Начиная с 29 июня в центре Вологды начнутся ремесленные ярмарки, мастер- классы, гостей накормит средневековый ганзейский пикник, а зрелище ждет на исторической реконструкции конных боев богатырей и татаро-монгол. Также по городу будут проходить концерты и шоу.



Сейчас в городе активно перекладывают брусчатку на Кремлевской площади, обустраивают цветники. Также приведут в порядок фасады домов, крыши, уберут мусор, сотрут надписи в ненадлежащих местах. Некоторые участки дорог ждет ямочный ремонт.



Мэр города С. Воропанов рассказал, что осмотрел площадь Революции, где будут проходить главные мероприятия Дня города, Кремлевскую площадь, Кремлевский сад. Проверена и готовность стадиона ВоГУ, на территории которого запланировано проведение средневековых реконструкций. Есть недочеты, которые в ближайшее время постараются устранить, внести коррективы.



В отношении инфраструктуры выявлен ряд замечаний. Это касается витрин некоторых зданий. Также придется заменить или покрасить фонарные столбы. Ответственные подразделения уже получили соответствующие распоряжения.



День города, по мнению его мэра, должен стать самым ярким событием этого года, именно поэтому обустройству его отдельных районов уделяется так много времени и внимания, а денег из казны выделяют в нужном объеме.