Литературный сквер открылся в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 07.06.2018

Сквер недалеко от памятника К. Пруткову открылся на пр. Чумбарова-Лучинского в прошлом году. Инициатором его создания стал директор Литературного музея Б. Егоров. 

По программе формирования комфортной городской среды было выделено 12 млн 500 тыс. руб. на работы по благоустройству проспекта, и 1 млн 304 тыс. руб. из них выделялись на Литературный сквер.

Вчера его открыли официально, а на мероприятие собрались архангельские поэты, школьники и даже предок А. Пушкина - четырежды правнук А. Вещагин. Он родился на Севере, а в послереволюционные годы преподавать здесь русский язык приехала его бабушка. Сейчас Вещагин является заведующим отделением адаптации  Архангельского опорно-экспериментального реабилитационного центра.

Андрей рассказал, что с детства был в курсе, что Пушкин является его дальним родственником. Для него этот факт не имел какого-то большого значения, но став более взрослым, на плечи легла честь и большая ответственность.

На открытии сквера говорили в основном о Пушкине. Лауреат международной премии "Полярная звезда" Е. Кузьмина призналась, что дорасти до Пушкина пытается всю жизнь, хотя  понимает, что эта  миссия невыполнима.

Были на открытии сквера люди, которые признавалась, что поэзию не воспринимают в принципе, она их не увлекает, но произведения Пушкина отличаются какой-то особой легкость. Их легко и интересно читать, они предельно понятны, и в этом, наверное, и заключается гений поэта. Читать его, это как дышать, чего нельзя сказать о большинстве классической и современной литературы.

В день рождения поэта постарались вспомнить его лучшие работы, и это делали как профессиональные поэты, так и школьники, знакомые с творчеством великого русского поэта только по обязательной школьной программе.





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре прошли мероприятия в рамках фестиваля "Выходи гулять"

Ко Дню металлурга в Череповце открыли новый сквер

В Сыктывкаре появится новый сквер за 12 млн руб.

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

В Архангельске открыли памятник Сталину

На Чумбаровке Архангельска начались плановые работы


60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму

Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино

В Вологодской области появится производство по переработке иван-чая

Гастроли "Сатирикона" пройдут на сцене Музыкального театра Карелии

Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону

В Петрозаводске к 100-летнему юбилею органов безопасности Карелии открыли памятник
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета