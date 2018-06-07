Литературный сквер открылся в Архангельске

Сквер недалеко от памятника К. Пруткову открылся на пр. Чумбарова-Лучинского в прошлом году. Инициатором его создания стал директор Литературного музея Б. Егоров.



По программе формирования комфортной городской среды было выделено 12 млн 500 тыс. руб. на работы по благоустройству проспекта, и 1 млн 304 тыс. руб. из них выделялись на Литературный сквер.



Вчера его открыли официально, а на мероприятие собрались архангельские поэты, школьники и даже предок А. Пушкина - четырежды правнук А. Вещагин. Он родился на Севере, а в послереволюционные годы преподавать здесь русский язык приехала его бабушка. Сейчас Вещагин является заведующим отделением адаптации Архангельского опорно-экспериментального реабилитационного центра.



Андрей рассказал, что с детства был в курсе, что Пушкин является его дальним родственником. Для него этот факт не имел какого-то большого значения, но став более взрослым, на плечи легла честь и большая ответственность.



На открытии сквера говорили в основном о Пушкине. Лауреат международной премии "Полярная звезда" Е. Кузьмина призналась, что дорасти до Пушкина пытается всю жизнь, хотя понимает, что эта миссия невыполнима.



Были на открытии сквера люди, которые признавалась, что поэзию не воспринимают в принципе, она их не увлекает, но произведения Пушкина отличаются какой-то особой легкость. Их легко и интересно читать, они предельно понятны, и в этом, наверное, и заключается гений поэта. Читать его, это как дышать, чего нельзя сказать о большинстве классической и современной литературы.



В день рождения поэта постарались вспомнить его лучшие работы, и это делали как профессиональные поэты, так и школьники, знакомые с творчеством великого русского поэта только по обязательной школьной программе.