Представителей Коми приехали с международного фестиваля "Интермузей"

Национальная галерея Коми участвовала в фестивале "Интермузей" второй раз.



"Интермузей" – площадка, на которую приезжают музеи из России и иностранные гости. Он презентуют лучшие проекты, ведут обмен опытом, обсуждают актуальные вопросы музейной сферы. В этот раз в фестивале участвовали 386 отечественных и 39 зарубежных музеев. Местом проведения стала территория ВДНХ.



В этом году Национальная галерея Коми отмечает 75-летие. На фестивале она презентовала проект "Идея красоты – идея развития".



Музей представил Национальную галерею РК и культурный потенциал Коми в целом. За 3 дня работы площадки "Интремузея" посетили около 48 тыс. человек, а стенды вызвали большой интерес у людей, туристов, туроператоров. Это очень помогает раскручивать неизвестные территории, узнавать о совершенно новых предложениях.



Представителями Коми пришлось столкнуться с нехваткой печатной рекламной продукции – не доставало брошюр, листовок, которые бы представили культурные достопримечательности Коми, турмаршруты для культурного просвещения.



Представители республики приняли участие в программах лаборатории "Музейного гида". На ней обсуждались культурные институты развития территории, роль музеев в решении социальных проблем, влияние музеев на инфраструктуру и качество жизни.



Во время фестиваля был приобретен полезный опыт презентаций, получена возможность познакомиться с музейными проектами, практиками, инновациями в музейной сфере. Теперь этот опыт нужно применять в своей работе.



Сотрудники Национальной галереи завязали профессиональные контакты с Союзом художников России, скульпторами, коллегами, которые можно будет использовать в реализации "Международного скульптурного симпозиума "Финно-угорский мир".



