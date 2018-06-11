Международный театральный фестиваль для детей "Тарарам" проходит в Котласском драмтеатре

Мурманская область >> Культура >> 11.06.2018

До 19 июня в Котласе проводится V Международный театральный фестиваль "Тарарам". В нем принимают участие театры Московской, Архангельской, Тверской, Мурманской, Ярославской, Вологодской, Нижегородской областей, Коми, Армении. Это настоящий подарок северянам на летние каникулы, поскольку предназначен для детей младшего возраста.

Мурманский театр кукол представляет на нем спектакли "Красная шапочка" и "Невезучая курица". Если первый хорошо известен публике, то второй также основан на сказке немецкого писателя Г. Фаллады. Премьера постановки состоялась в марте 2012 г.

"Красная шапочка" в Мурманске проходила в новогодней кампании 2017/2018 гг., а премьера состоялась в декабре 2016 г. Этот спектакль интерактивный, для малышей, которые могут принимать участие в постановке, разговаривая с главными героями, что-то им подсказывая или спрашивая. Это дает возможность глубже понять смысл сказки и уроки, которые спектакль преподносит.

Мурманский театр кукол уже принимал участие в Международном театральном фестивале "Тарарам". В 2016 г. он представил спектакль "Королевские зайцы", и именно эта постановка победила в категории "Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри".

Международный фестиваль проходит 8 дней в Котласском драмтеатре при партнерстве с Домом Деда Мороза (Великий Устюг), при поддержке Минкультуры Поморья и в рамках проекта "Любо-Дорого". В  фестивале принимают участие 10 театров, четыре из которых - театры кукол. Юные зрители познакомятся с искусством зарубежных и отечественных площадок. Всего будет представлено 20 разноплановых спектаклей.

Помимо спектаклей дети смогут посетить бесплатные мастер-классы по гриму, вокалу, сценическому движению, пошиву головных уборов.





Рекомендуем по теме:

Вологодский "Теремок" отмечает 80-летие

19 июня в Архангельске начнется Международный фестиваль уличных театров

На постановку "Гадкого утенка" в театре кукол Мурманска выделили грант в 250 тыс. руб.

"Фестивальное лето" обойдется Вологодской области в 15 млн руб.

Вологда и Воронеж "махнулись" театрами

Воркутинский драмтеатр выступит на четырех площадках Москвы


В Вологодской области появится производство по переработке иван-чая

Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино

Женский бизнес обсудили на международной конференции в Мурманске

В конце мая в Водниках появится первый стилизованный мини-рынок

В Сыктывкаре внедряют автоматизированную систему оплаты проезда на автобусах

В тундре НАО откроются 3 кочевых детских сада

Новая площадка ТБО в Койгородке может быть построена в этом году
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета