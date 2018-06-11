Международный театральный фестиваль для детей "Тарарам" проходит в Котласском драмтеатре

До 19 июня в Котласе проводится V Международный театральный фестиваль "Тарарам". В нем принимают участие театры Московской, Архангельской, Тверской, Мурманской, Ярославской, Вологодской, Нижегородской областей, Коми, Армении. Это настоящий подарок северянам на летние каникулы, поскольку предназначен для детей младшего возраста.



Мурманский театр кукол представляет на нем спектакли "Красная шапочка" и "Невезучая курица". Если первый хорошо известен публике, то второй также основан на сказке немецкого писателя Г. Фаллады. Премьера постановки состоялась в марте 2012 г.



"Красная шапочка" в Мурманске проходила в новогодней кампании 2017/2018 гг., а премьера состоялась в декабре 2016 г. Этот спектакль интерактивный, для малышей, которые могут принимать участие в постановке, разговаривая с главными героями, что-то им подсказывая или спрашивая. Это дает возможность глубже понять смысл сказки и уроки, которые спектакль преподносит.



Мурманский театр кукол уже принимал участие в Международном театральном фестивале "Тарарам". В 2016 г. он представил спектакль "Королевские зайцы", и именно эта постановка победила в категории "Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри".



Международный фестиваль проходит 8 дней в Котласском драмтеатре при партнерстве с Домом Деда Мороза (Великий Устюг), при поддержке Минкультуры Поморья и в рамках проекта "Любо-Дорого". В фестивале принимают участие 10 театров, четыре из которых - театры кукол. Юные зрители познакомятся с искусством зарубежных и отечественных площадок. Всего будет представлено 20 разноплановых спектаклей.



Помимо спектаклей дети смогут посетить бесплатные мастер-классы по гриму, вокалу, сценическому движению, пошиву головных уборов.