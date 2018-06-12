Международный фестиваль шрифта Typomania стартовал в Архангельске

В Архангельской научной библиотеке им. Добролюбова проходит мероприятие Typomania, посвященное шрифту, интерактивному дизайну, типографике, каллиграфии и моушн-дизайну.



Это уже третье подобное мероприятие в городе. На нем представлено несколько выставок плакатов - 120 работ от участников из Ирана, КНР, Швейцарии, Италии, Японии. Как признаются гости, некоторые плакаты заставляют задуматься, вникнуть в историю, что-то прочитать, а некоторые просто радуют глаз и раскрывают чакры. Особенно впечатляют черно-белые работы в помещение со легким дымом, выглядящие футуристически.



Также на фестивале проводятся лекции и мастер-классы на тему типографики, модульных шрифтов.



Сегодня Иран является одной из самых дизайнерских стран в мире. В древности каллиграфия там была очень развита, а сейчас иранские дизайнеры обращаются с шрифтом не менее виртуозно, причем и с арабской вязью, и с кириллицей. Только они умеют вплести их в восточные ковры, и в футуристические конструкции.



Зрителей очень увлекает оригинальный дизайн. Иногда каллиграфисты настолько заигрываются с экспериментами, что буквы и слова становятся нечитаемыми. Нужно не переступать эту грань, чтобы текст остался текстом, а не шифровкой, и был понятен.



У каллиграфии есть тренды, и в настоящее время законодателями моды считаются иранцы и швейцарцы. Их работы всегда интересно смотреть, они оригинальны и ни на что не похожи, а отличить их от других можно по ощущениям, которые испытывает человек, гладя на них.



Северянам есть чему поучиться у представителей Запада и Востока, поэтому они с интересом посещают мастер-классы специалистов-дизайнеров, учатся обращать внимание на незначительные детали, черпают знания и делятся своими.