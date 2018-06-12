Кинотеатр под открытым небом открылся в Сыктывкаре

Кинотеатр открылся на спортплощадке в парке им. Кирова. Сыктывкарцы могли увидеть 8 короткометражных фильмов от молодых российских авторов. По условия фестиваля в нем не имеют права принимать участие мэтры кино, а лучшие работы выбираются зрителями.



После просмотров зрителям давали возможность оценить каждый фильм, подсчетом голосов занимались организаторы. По итогам всех просмотров победила короткометражка "Я тебя вижу" Д. Кудрявцева, рассказывающая необычайную историю любви девочки-беспризорницы и слепого мальчика. Фильм затрагивает проблему внутреннего выбора оказавшихся в непростых жизненных ситуациях людей. История трогательная, именно этим она и покорила публику.



Мэр Сыктывкара В. Козлов озвучил итоги голосования и отметил, что фестиваль дал шанс увидеть яркие работы, которые зрители не смогли бы увидеть нигде, так как их не показывают в обычных кинотеатрах или по телевизору. Чаще всего их видят только на фестивалях, а для широкого круга зрительской аудитории они остаются закрытыми.



Градоначальник выразил благодарность организаторам мероприятия и всем присутствующим за то, что Сыктывкар смог приобщится к всемирному мероприятию.



Напомним, что показы Всемирного Фестиваля уличного кино каждое лето проводятся по всему миру. Только в этом году около 1 млн зрителей из 1100 городов смогут увидеть кино на набережных, площадях, крышах домов, в парках. К сентябрю определят фаворита, которому вручат специальную статуэтку.



Организатор фестиваля в Коми – Минкультуры и туризма, АУ РК "Комикино".



Напомним, что Фестиваль уличного кино оказался весьма коротким - всего 1,5 часа, но сыктывкарцы получили достаточно возможности познакомиться с новым российским кино и оценить перспективы.