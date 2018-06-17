В Череповце прошел финал конкурса "Мисс уникальность"

Во Дворце химиков Череповца состоялся финал областного конкурса "Мисс уникальность", который проводится в этом году уже третий раз. В финал попали 10 девушек из Череповца, Вологды, Чагодощенского района.



Каждая конкурсанта имела свою историю жизни, и у каждой была особая причина, по которой ей пришлось стать инвалидами. Некоторые получали травмы, попав в аварию, некоторые родились в патологиями или получили их в результате неудачных операций. Но инвалидность не является для них диагнозом. Они не замыкаются в себе, не сидят дома, а пробуют развиваться, получать профессии, работать, двигаться вперед в развитии личности, чего-то добиваться. У них желания проявить себя настолько много, что им могут позавидовать здоровые и ленивые люди.



А. Аксенов, председатель правления отделения общества "Ареопаг", считает что конкурс дает шанс увидеть в девушках их истинную красоту. Они становятся уверенными в себе, знакомятся с новыми людьми, обретают друзей.



Ни одна из финалисток не ушла с конкурса с пустыми руками. Каждой присвоили титул. "Мисс уникальность" стала Е. Сметанина, которая травмирована с рождения, при этом танцует на коляске и занимается фехтованием. Спецтитул "Мисс Ареопаг" достался А. Вороновой с нарушением слуха. Обе девушки из Череповца.



Заммэра Череповца Н. Стрижова отметила, что особый конкурс демонстрирует силу духа, красоту и волю. Она поблагодарила организаторов за то, что помогают участницам беречь таланты, быть счастливыми и демонстрировать их желание жить полноценной жизнью.



Зампредседателя Заксобрания региона А. Подволоцкий отметил, что здоровые люди видят, как сила воли может победить ограниченные возможности. Но в конкурсе важна не сама победа, а участие, на которое нужны силы и моральная подголовка.