В Череповце прошел финал конкурса "Мисс уникальность"

Мурманская область >> Культура >> 17.06.2018

Во  Дворце химиков Череповца состоялся финал областного конкурса "Мисс уникальность", который проводится в этом году уже третий раз. В финал попали 10 девушек из Череповца, Вологды, Чагодощенского района.

Каждая конкурсанта имела свою историю жизни, и у каждой была особая причина, по которой ей пришлось стать инвалидами. Некоторые получали травмы, попав в аварию, некоторые родились в патологиями или получили их в результате неудачных операций. Но инвалидность не является для них диагнозом. Они не замыкаются в себе, не сидят дома, а пробуют развиваться, получать профессии, работать, двигаться вперед в развитии личности, чего-то добиваться. У них желания проявить себя настолько много, что им могут позавидовать здоровые и ленивые люди.

А. Аксенов, председатель правления отделения общества "Ареопаг",  считает что конкурс дает шанс увидеть в девушках их истинную красоту. Они становятся уверенными в себе, знакомятся с новыми людьми, обретают друзей.

Ни одна из финалисток не ушла с конкурса с пустыми руками. Каждой присвоили титул. "Мисс уникальность" стала Е. Сметанина, которая травмирована с рождения, при этом танцует на коляске и занимается фехтованием. Спецтитул "Мисс Ареопаг" достался А. Вороновой с нарушением слуха. Обе девушки из Череповца.

Заммэра Череповца Н. Стрижова отметила, что особый конкурс демонстрирует силу духа, красоту и волю. Она поблагодарила организаторов за то, что помогают участницам беречь таланты, быть счастливыми и демонстрировать их желание жить полноценной жизнью.

Зампредседателя Заксобрания региона А. Подволоцкий отметил, что здоровые люди видят, как сила воли может победить ограниченные возможности. Но в конкурсе важна не сама победа, а участие, на которое нужны силы и моральная подголовка.





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