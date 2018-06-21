Новый фирменный стиль Вологодской картинной галереи обсудили в Доме Корбакова

Вологодская область >> Культура >> 21.06.2018

До 2016 г. в логотипе ВОКГ использовали изображение Воскресенского собора, на территории которого располагался Центральный выставочный зал. Но собор передан Русской Православной церкви, поэтому использование его в логотипе стало неуместным. У галереи появилась необходимость сменить фирменный стиль, призванный подчеркнуть многолетнюю историю этого учреждения, но и быть узнаваемым, лаконичным и современным.

Один из вариантов ребрендинга предложила дизайнер Е. Шельпук, у которой магистерская диссертация в Российском гуманитарном университете Москвы проходила как раз по теме стиля картинной галереи.

Екатерина изучила историю ребрендинга крупных музеев России, обратив внимание на региональные особенности. Фирменный стиль  -  ДНК учреждения, которое выделяет его среди многих. На Вологодчине в брендинге используют элементы народных промыслов, классический декоративный шрифт, но стиль ВОКГ должен был отойти от классического образа галереи, соответствовать времени.

У девушки было 70 вариантов логотипов. Она использовала изображения народных орнаментов, славянскую вязь, руны, а коллеги-дизайнеры в новом логотипе увидели элементы авангарда и лоскутного шитья. Новый логотип получился пластичным и многогранным. Для фирменного стиля выбрали 4 цвета, хотя были и черно-белые варианты, которые можно применять в повседневной документации. Разработаны официальные бланки, визитки, конверты, бейджи, варианты оформления баннеров, календарей, афиш, корпоративных подарков.

В современных галереях часто есть свои магазины и кафе, где можно купить аутентичную продукцию, и дизайнер предложила образцы таких товаров (кружки, сумки, футболки, блокноты) в новом стиле, т. е. сделала почти полный спектр работ в стилистическом направлении. 





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