Новый фирменный стиль Вологодской картинной галереи обсудили в Доме Корбакова

До 2016 г. в логотипе ВОКГ использовали изображение Воскресенского собора, на территории которого располагался Центральный выставочный зал. Но собор передан Русской Православной церкви, поэтому использование его в логотипе стало неуместным. У галереи появилась необходимость сменить фирменный стиль, призванный подчеркнуть многолетнюю историю этого учреждения, но и быть узнаваемым, лаконичным и современным.



Один из вариантов ребрендинга предложила дизайнер Е. Шельпук, у которой магистерская диссертация в Российском гуманитарном университете Москвы проходила как раз по теме стиля картинной галереи.



Екатерина изучила историю ребрендинга крупных музеев России, обратив внимание на региональные особенности. Фирменный стиль - ДНК учреждения, которое выделяет его среди многих. На Вологодчине в брендинге используют элементы народных промыслов, классический декоративный шрифт, но стиль ВОКГ должен был отойти от классического образа галереи, соответствовать времени.



У девушки было 70 вариантов логотипов. Она использовала изображения народных орнаментов, славянскую вязь, руны, а коллеги-дизайнеры в новом логотипе увидели элементы авангарда и лоскутного шитья. Новый логотип получился пластичным и многогранным. Для фирменного стиля выбрали 4 цвета, хотя были и черно-белые варианты, которые можно применять в повседневной документации. Разработаны официальные бланки, визитки, конверты, бейджи, варианты оформления баннеров, календарей, афиш, корпоративных подарков.



В современных галереях часто есть свои магазины и кафе, где можно купить аутентичную продукцию, и дизайнер предложила образцы таких товаров (кружки, сумки, футболки, блокноты) в новом стиле, т. е. сделала почти полный спектр работ в стилистическом направлении.