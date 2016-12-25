В Архангельске открыли памятник Сталину

В Архангельске появился памятник И. Сталину, который еще до своего открытия вызвал много споров и дискуссий не только в городе, но и во всем регионе.



Установили бюст вождю во дворе бизнес-центра по ул. Гагарина, недалеко от СИЗО. Хотя представители компартии собираются его перенести в более людное и открытое место.



Трехметровая скульптура появилась благодаря инициативе депутата гордумы КПРФ А. Афанасьева. Он считает, что памятник Сталину должен скрепить и сплотить людей России, только каким образом, не уточняет. О том, как люди отнеслись к установке памятника человеку с неоднозначной репутацией, говорит тот факт, что на торжественной церемонии открытия людей было не больше 50 человек.



Афанасьев рассказал, что в таком образе И. Сталина еще не был представлен: в шинели с отогнутым воротником, символизирующим крепость и несгибаемость перед трудностями. В столице Поморского Севера памятник будет оригинальным, нигде не повторяющимся.



Напомним, что большинство местных жителей были против установки памятника, поэтому его смогли установить только на частной территории. Губернатор области был против установки памятника, мэр – за, а комиссия по топонимике и памятникам мемориального значения приняла решение путем голосования не устанавливать в Архангельске бюст И. Сталина, и голоса в поддержку этого решения собрали сами жители города.



Для многих до сих пор остается загадкой, как человеку, чье правление сопровождалось массовыми репрессиями, системным террором, расстрелами интеллигенции, решили поставить памятный знак. Именно его считают главным виновником уничтожения 7 млн украинцев в период голодомора 1932-1933 гг., спровоцированного созданием нежизнеспособных условий и геноцидом.