В Мурманском драматическом театре состоится премьера спектакля "Эти свободные бабочки"

Мурманская область >> Культура >> 22.06.2018

На большой сцене драммтеатра Мурманска пройдет премьера постановки "Эти свободные бабочки" по пьесе. Герше, заключительной для 79 театрального сезона.

А. Серов, режиссер-постановщик, считает, что с премьеры жизнь спектакля начинается, и в театре надеются, что она будет интересной, увлекательной и долгой.

В постановке речь идет о юноше и девушке, которым вместе хорошо и интересно, несмотря на то, что он расчетливый мажор, мечтающий стать музыкантом, а она взбалмошная будущая актриса. Они знакомятся в отеле, где живут в соседних комнатах с тонкими станами и имеют возможность слышать все, что происходит в комнате друг друга. Их случайная встреча перерастает в любовь. Чем закончится история любви можно узнать сегодня на сцене бывшего кинотеатра "Атлантика".

В спектакле играют заслуженная артистка РФ Е. Царева, Ю. Денежкина, А. Шпеко.

Следующий год для Мурманска юбилейный, поэтому театр подготовит к этой дате новые премьеры. Намечено к показу 6 постановок, премьера одной из них состоится 22 сентября.

Директор Мурманского драматического театра Т. Вешнякова считает, что новые авторы и спектакли помогут вернуть зрителя в театр. Сейчас в театр люди ходят без особой охоты. Это объясняется и наличием цифрового телевидения, и возможностью скачать любые интересующие фильмы, и широкий репертуар кинотеатров. Театры постоянно испытывают недостаток денег, а это – убогие декорации и костюмы, низкая зарплата артистам и мн. др. На то, чтобы найти интересных авторов и сделать яркие постановки, нужные деньги, отсюда и зацикленность на репертуаре, покрывшимся пылью. Молодежи нужны новые эмоции, современнее реалии, юмор, и это все им обещают уже в начале следующего театрального сезона, стартующего осенью.





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