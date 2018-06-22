В Мурманском драматическом театре состоится премьера спектакля "Эти свободные бабочки"
На большой сцене драммтеатра Мурманска пройдет премьера постановки "Эти свободные бабочки" по пьесе. Герше, заключительной для 79 театрального сезона.
А. Серов, режиссер-постановщик, считает, что с премьеры жизнь спектакля начинается, и в театре надеются, что она будет интересной, увлекательной и долгой.
В постановке речь идет о юноше и девушке, которым вместе хорошо и интересно, несмотря на то, что он расчетливый мажор, мечтающий стать музыкантом, а она взбалмошная будущая актриса. Они знакомятся в отеле, где живут в соседних комнатах с тонкими станами и имеют возможность слышать все, что происходит в комнате друг друга. Их случайная встреча перерастает в любовь. Чем закончится история любви можно узнать сегодня на сцене бывшего кинотеатра "Атлантика".
В спектакле играют заслуженная артистка РФ Е. Царева, Ю. Денежкина, А. Шпеко.
Следующий год для Мурманска юбилейный, поэтому театр подготовит к этой дате новые премьеры. Намечено к показу 6 постановок, премьера одной из них состоится 22 сентября.
Директор Мурманского драматического театра Т. Вешнякова считает, что новые авторы и спектакли помогут вернуть зрителя в театр. Сейчас в театр люди ходят без особой охоты. Это объясняется и наличием цифрового телевидения, и возможностью скачать любые интересующие фильмы, и широкий репертуар кинотеатров. Театры постоянно испытывают недостаток денег, а это – убогие декорации и костюмы, низкая зарплата артистам и мн. др. На то, чтобы найти интересных авторов и сделать яркие постановки, нужные деньги, отсюда и зацикленность на репертуаре, покрывшимся пылью. Молодежи нужны новые эмоции, современнее реалии, юмор, и это все им обещают уже в начале следующего театрального сезона, стартующего осенью.
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