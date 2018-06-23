Театральный фестиваль "Голоса истории" выбирает лучших

Программа международного театрального фестиваля включает десятки спектаклей – кукольные путешествия по странам, драмы из жизни короля Англии, эпоху серебряного века русской поэзии.



Вчера свой спектакль показали артисты театра кукол - в "Теремке" болгарский театр "Трио" из Бургаса порадовал публику сказкой-путешествием "Оттуда и отсюда". В 11 музыкальных сценах зрителям рассказали о мире людей многих национальностей. Уникальность постановки в раскрытии красоты и разнообразия кукольного искусства, и в ней совершенно нет слов. Истории рассказывают с помощью пластики и музыки, и этого достаточно, чтобы понимать суть происходящего на сцене. Эту постановку уже смогли оценить жители Кириллова.



Болгарский режиссер Х. Арсенова уже знакома вологодскому зрителю, так как в "Теремке" с 2015 г. идет ее спектакль "Как вам это понравится".



Жюри фестиваля также посмотрело спектакль мытищинского театра "ФЭСТ" "Поцелуй власти". В спектакле идет речь о Рождестве, когда влиятельный джентльмен Генри решает пригласить друзей. Среди них должна быть и его супруга, с которой у него не самые лучшие отношения. Также среди гостей должна быть его молодая любовница, мечтающие о наследстве сыновья, завистливый сосед. В пьесе Д. Голдмена события развиваются стремительно. Все это усугубляется тем, что Генри – король Англии, его жена первый раз за 10 лет вышла из тюрьмы, а любовница хочет не много, не мало - стать королевой. 3 сына ради наследства готовы убить друг друга, а сосед (король Франции) половину владений Генри считает своими. Пара рождественских дней должна определить будущее всех этих людей и их народов.



Режиссер Д. Скотникова, рассказал, что театр "ФЭСТ" предпринял попытку подойти по-новому к истории, увидеть вневременную историю, которая повествует современным языком.